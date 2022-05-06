Стало відомо, що подарували Кейт Міддлтон та принц Вільям принцесі Шарлотті
Герцоги Кембриджські намагаються виховувати своїх дітей у стриманих умовах та не балувати їх.
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Королівська правнучка принцеса Шарлотта отримала від своїх батьків, принца Вільяма та Кейт Міддлтон на сьомий день народження незвичайний живий подарунок. Про це пише US Weekly.
Як відомо, герцоги Кембриджські подарували своїй єдиній доньці поні, про яке вона давно мріяла, а день народження родина відсвяткувала в Анмер Холлі у графстві Норфолк. Дружина принца Вільяма сама підготувала святковий стіл для гостей цього дня.
Зазначимо, що принцесі Шарлотті 2 травня 2022 виповнилося сім років. Це поки єдина донька королівського онука принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон. Окрім неї, в королівського подружжя підростають двоє синів — принц Джордж та принц Луї.
У день народження доньки на офіційній Instagram-сторінці герцогів Кембриджських з'явилися нові портрети принцеси Шарлотти, яка посідає четверте місце в черзі на королівський престол Великобританії (після дідуся принца Чарльза, батька принца Вільяма та старшого брата Джорджа). Іменинниця позувала зі своїм домашнім улюбленцем — чорним кокер-спанієлем Орлою.
Також Фокус писав про те, як діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма називають вдома 96-річну королеву Єлизавету. Оскільки королівські правнуки ще зовсім юні, вони не в змозі запам'ятати правильні назви всіх титулів своїх родичів.