Стало відомо, що подарували Кейт Міддлтон та принц Вільям принцесі Шарлотті

Герцоги Кембриджські намагаються виховувати своїх дітей у стриманих умовах та не балувати їх.

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Королівська правнучка принцеса Шарлотта отримала від своїх батьків, принца Вільяма та Кейт Міддлтон на сьомий день народження незвичайний живий подарунок. Про це пише US Weekly.

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Як відомо, герцоги Кембриджські подарували своїй єдиній доньці поні, про яке вона давно мріяла, а день народження родина відсвяткувала в Анмер Холлі у графстві Норфолк. Дружина принца Вільяма сама підготувала святковий стіл для гостей цього дня.

Зазначимо, що принцесі Шарлотті 2 травня 2022 виповнилося сім років. Це поки єдина донька королівського онука принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон. Окрім неї, в королівського подружжя підростають двоє синів — принц Джордж та принц Луї.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують трьох дітей Фото: Getty Images

У день народження доньки на офіційній Instagram-сторінці герцогів Кембриджських з'явилися нові портрети принцеси Шарлотти, яка посідає четверте місце в черзі на королівський престол Великобританії (після дідуся принца Чарльза, батька принца Вільяма та старшого брата Джорджа). Іменинниця позувала зі своїм домашнім улюбленцем — чорним кокер-спанієлем Орлою.

Також Фокус писав про те, як діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма називають вдома 96-річну королеву Єлизавету. Оскільки королівські правнуки ще зовсім юні, вони не в змозі запам'ятати правильні назви всіх титулів своїх родичів.