Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от королевских титулов

В королевской семье Великобритании намечаются новые потрясения.

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Внук королевы Великобритании и его супруга планируют отказаться от своих титулов. Как известно, принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят изменить отношение общества к современной монархии. Об этом пишет The Mirror.

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Герцоги Кембриджские, по словам инсайдера, планируют устроить целую революцию в Букингемском дворце. Однако неизвестно, как именно будут называться принц Уильям и Кэтрин Миддлтон после своего отказа от громких королевских титулов.

"Они хотят отказаться от поклонов и реверансов на публике, быть более доступными, менее формальными и навязчивыми, разорвать связи со многими традициями и сосредоточиться на современной монархии", — отметил источник The Mirror.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе более 10 лет Фото: Getty Images

Как известно, первые мысли об отказе от королевских титулов были у герцогов Кембриджских после тура по странам Карибского бассейна в начале 2022 года. Тогда жители Ямайки требовали у королевской семьи Великобритании немедленно материально компенсировать столетие рабства и извиняться перед ними за это. Большинство же богатств Букингемского дворца, по словам жителей Карибов, это результаты тяжелого труда рабов на протяжении веков.

Теперь Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют стать еще ближе к людям и изменить мнения об устоявшихся королевских традициях.

В свое время, в 2020 году, младший брат герцога Кембриджского принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл сложили королевские обязанности и переехали жить в США. С того времени между братьями продолжаются натянутые отношения.

Напомним, Кейт Миддлтон стала патроном Альянса материнского психического здоровья и выступила в новой роли с заявлением о депрессии, постигшей молодых матерей.

Также Фокус писал о необычном живом презенте, который получила на свой седьмой день рождения единственная дочь герцогов Кембриджских — принцесса Шарлотта.