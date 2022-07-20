Netflix хоче показати біографію принца Гаррі одночасно із серіалом "Корона"

Герцог та герцогиня Сассекські анонсували прем'єру документального фільму про їхнє життя наступного року.

Netflix хоче показати документальний фільм про принца Гаррі та Меган Маркл майже в той же час, що й майбутній сезон серіалу "Корона" — його вихід запланований на листопад 2022 року, щоб отримати максимально вигоди від проєкту. Про це повідомляє Page Six із посиланням на свої джерела.

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За інформацією видання, стрімінговий сервіс хоче вчинити так, попри заяви Сассексів про те, що документальний фільм про їхнє життя має вийти в ефір лише наступного року. Восени 2022 року планується автобіографічна книга принца Гаррі. Однак Netflix хоче скористатися нагодою і запустити один за одним відразу кілька проєктів, які, напевно, викличуть ажіотаж в аудиторії.

Серіал "Корона", який не подобається монархістам, у п'ятому сезоні розповість історію складних стосунків покійної матері принца Гаррі та її дружина принца Чарльза. Принцесу Діану зіграє австралійська акторка Елізабет Дебікі, а Домінік Вест виконає роль Чарльза.

Дія серіалу розгортаються у 1990-х роках. Поки невідомо, чи в серіалі покажуть загибель принцеси Діани в автокатастрофі в Парижі 1997 року.

Відомо, що герцог та герцогиня Сассекські знімають документальний фільм для Netflix вже понад рік після підписання угоди на 100 мільйонів доларів у 2021 році.

"[Керівники Netflix] знали, що книга виходить, тому вони хочуть цьогорічний серіал. Вони не хочуть більше тягнути", — зазначає джерело видання Page Six.

За інформацією видання Daily mail, Netflix у другому кварталі 2022 року втратив 950 тисяч передплатників. Тому стрімінговий сервіс поспішає запустити одночасно кілька проєктів про королівську родину, щоби на тлі ажіотажу залучити нових передплатників.

Фокус раніше розповідав, що королівська родина дуже нервувала через візит принца Гаррі та Меган Маркл до Великобританії на ювілей Єлизавети II. У Палаці думали, що Сассекські привезуть із собою знімальну групу Netflix і влаштують провокацію, щоб привернути до себе більше уваги. А принц Вільям думав, що його розмови з братом можуть стати частиною документального фільму.