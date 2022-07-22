Меган Маркл доводила людей до сліз своїм складним характером

Про непростий темперамент герцогині відомо давно.

Напередодні стали відомі чергові провокативні подробиці щодо особливостей характеру дружини принца Гаррі Меган Маркл. Про це пише Daily Mail.

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Королівський біограф Том Бауер у своїй книжці "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами" розкрив нові деталі залаштункового життя королівської родини Великобританії. Зокрема експерт знову порушив тему складного характеру герцогині Сассекської.

У своїй праці біограф називає дружину принца Гаррі "вибуховою, непередбачуваною та маніпулятивною". Том Бауер заявляє, що Меган Маркл "доводила людей до сліз своїм пасивно-агресивним тоном".

За словами королівського експерта, ще до зустрічі зі своїм майбутнім королівським чоловіком американська акторка була дуже вимоглива, вона замовляла рейси першого класу та бронювала шикарні номери в готелях.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Зокрема Бауер пригадує сварку Меган Маркл та дружини брата принца Гаррі Кейт Міддлтон. Біограф зазначає, що Меган тоді довела герцогиню Кембриджську до сліз, коли принцеса Шарлотта приміряла сукню. Герцогиня Сассекська висунула низку вимог — вбрання маленьких подружок повинні бути певної довжини, і вони не повинні надягати колготок. Попри те, що це пряме порушення королівського етикету.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Раніше вже ходили чутки про зверхнє ставлення дружини принца Гаррі до персоналу Букінгемського палацу.

У 2020 Меган Маркл разом з принцом Гаррі та сином Арчі переїхали до США. Тоді вони відмовилися від королівських обов'язків та довгий час не відвідували Великобританію.

Лише влітку 2022 вся родина Сассекських разом з однорічною Лілібет Діано, яка вже народилася у Штатах, відвідали Лондон у межах святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети Другої на престолі.

Нагадаємо, у мережу потрапило відео з реальними стосунками Меган Маркл та принца Гаррі.

Також Фокус писав про скандальні подробиці візиту Меган Маркл до Руанди.