Меган Маркл доводила людей до слез своим сложным характером

О непростом темпераменте герцогини известно давно.

Накануне стали известны очередные провокационные подробности особенностей характера супруги принца Гарри Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail.

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Королевский биограф Том Бауэр в своей книге "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" раскрыл новые детали закулисной жизни королевской семьи Великобритании. В частности, эксперт вновь поднял тему сложного характера герцогини Сассекской.

В своем труде биограф называет супругу принца Гарри "взрывной, непредсказуемой и манипулятивной". Том Бауэр заявляет, что Меган Маркл "доводила людей до слез своим пассивно агрессивным тоном".

По словам королевского эксперта, еще до встречи со своим будущим королевским мужем американская актриса уже была очень требовательна, заказывала рейсы первого класса и бронировала шикарные номера в гостиницах.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

В частности, Бауэр вспоминает ссору Меган Маркл и жены родного брата принца Гарри Кейт Миддлтон. Биограф отмечает, что Меган тогда довела герцогиню Кембриджскую до слез, когда принцесса Шарлотта примеряла платье. Герцогиня Сассекская выдвинула ряд требований – наряды маленьких подружек должны быть определенной длины, и они не должны надевать колготок. Несмотря на то, что это прямое нарушение королевского этикета.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Ранее уже ходили слухи о пренебрежительном отношении супруги принца Гарри к персоналу Букингемского дворца.

В 2020 Меган Маркл вместе с принцем Гарри и сыном Арчи переехали в США. Тогда они отказались от королевских обязанностей и долго не посещали Великобританию.

Лишь летом 2022 вся семья Сассекских вместе с годовалой дочерью Лилибет Дианой, которая уже родилась в Штатах, посетили Лондон в рамках празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы Второй на престоле.

Напомним, в Сеть попало видео с реальными отношениями Меган Маркл и принца Гарри.

Также Фокус писал о скандальных подробностях визита Меган Маркл в Руанду.