В Букингемском дворце предсказали скорый развод Меган Маркл и принца Гарри

Герцоги Сассекские состоят в браке с 2018 года.

В Букингемском дворце предусматривают скорый развод принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Page Six.

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Королевский эксперт Том Бауэр в своей книге "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" раскрыл новые детали закулисной жизни королевской семьи Великобритании. И этот труд активно обсуждают уже вторую неделю.

Одними из самых интересных эпизодов книги стали суждения придворных Букингемского дворца по поводу брака принца Гарри и Меган Маркл.

Как известно, помощница роялов заявила, что союз герцогов Сассекских не будет долгим и закончится "в слезах".

Бывшая фрейлина королевы Елизаветы Сьюзан Хасси сказала это во время обеда с руководителями театра за несколько месяцев до свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл в 2018 году.

"Обсуждая возможность того, что Меган может стать связанной с Национальным театром после свадьбы, Хасси неожиданно серьезно отнеслась к будущей паре. Все это закончится слезами, запомните мои слова", — отметила фрейлина британского монарха.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Отметим, что младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза познакомился с Меган Маркл в 2016 году, а весной 2018 они заключили официальный брак. Пара воспитывает двоих детей — 3-летнего сына Арчи и годовалую дочь Лилибет Диану, которая уже родилась после переезда в США.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Напомним, в этой же книге королевский биограф раскрыл новые детали сложного характера Меган Маркл. Как известно, герцогиня Сассекская доводила людей до слез.

Также Фокус писал о реальных отношениях Меган Маркл и принца Гарри, кадры которых попали в Сеть.