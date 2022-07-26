Принцу Гаррі було важко дивитися на сімейне щастя принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Герцог Сассекський одружився у 2018 році.

Принцу Гаррі було важко споглядати сімейне щастя свого старшого брата принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон. Про це пише Marie Claire.

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У новій скандальній біографії королівського експерта Тома Бауера "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами" автор розповідає про те, коли принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися та закохалися.

Бауер розповідає, що герцог Сассекський до зустрічі з американською акторкою був "проблемним принцом" та багато тусувався. У 2016 році Гаррі боровся зі своїм нещастям одинокості.

"На відміну від свого батька, Гаррі багато хто вважав хорошим хлопцем, якого багато чоловіків і жінок хотіли захистити. Але за останніми місяцями Гаррі став самотнім і покинутим. Спостерігаючи за щастям Вільяма з Кейт і двома дітьми, він став вразливим", — пише біограф.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: royal.uk

На думку королівського експерта, герцог Сассекський шукав у Меган Маркл дві речі: когось, з ким можна було б побудувати життя, яке б віддзеркалювало щасливе сімейне життя його брата, і шлях втечі.

Бауер описує зустріч між принцом і королівським репортером у травні 2016 року, за кілька тижнів до того, як він зустріне свою майбутню дружину.

"Ідея сім’ї та шлюбу була б абсолютно фантастичною", — зізнався тоді син принцеси Діани та принца Чарльза.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл із дітьми Фото: Archewell Foundation

Хоча принц Гаррі та Меган Маркл спробували відмовитися від своїх особистих кар’єрних прагнень, щоб присвятити себе своїм обов’язкам старших членів королівської сім’ї, тиск зрештою став для них занадто сильним, і герцоги оголосили про свій вихід з королівської гілки в січні 2020 і того ж року переїхали жити у США.

Наразі герцогське подружжя мешкає у США та виховує вже двох дітей — 3-річного Арчі та однорічну Лілібет Діану, названу на честь бабусі та загиблої матері принца Гаррі.

А старший брат Гаррі принц Вільям та Кейт Міддлтон виховують трьох дітей та святкують у 2022 11-ту річницю життя в офіційному шлюбі.

Нагадаємо, у Букінгемському палаці очікують на швидке розлучення принца Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про складний характер Меган Маркл. Герцогиня Сассекська доводила людей до сліз.