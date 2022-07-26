Принцу Гарри было трудно смотреть на семейное счастье принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Герцог Сассекский женился в 2018 году.

Принцу Гарри было тяжело созерцать семейное счастье своего старшего брата принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. Об этом пишет Marie Claire.

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В новой скандальной биографии королевского эксперта Тома Бауэра "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами" автор рассказывает о том, когда принц Гарри и Меган Маркл встретились и полюбили друг друга.

Бауэр рассказывает, что герцог Сассекский до встречи с американской актрисой был "проблемным принцем" и много тусовался. В 2016 году Гарри сражался со своим несчастьем одиночества.

"В отличие от своего отца, Гарри многие считали хорошим парнем, которого многие мужчины и женщины хотели защитить. Но за последние месяцы Гарри стал одиноким и покинутым. Наблюдая за счастьем Уильяма с Кейт и двумя детьми, он стал уязвимым", — пишет биограф.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: royal.uk

По мнению королевского эксперта, герцог Сассекский искал в Меган Маркл две вещи: кого-то, с кем можно было бы построить жизнь, отражающую счастливую семейную жизнь его брата, и путь бегства.

Бауэр описывает встречу между принцем и королевским репортером в мае 2016, за несколько недель до того, как он встретит свою будущую жену.

"Идея семьи и брака была бы абсолютно фантастической", — признался тогда сын принцессы Дианы и принца Чарльза.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Хотя принц Гарри и Меган Маркл попытались отказаться от своих личных карьерных стремлений, чтобы посвятить себя своим обязанностям старших членов королевской семьи, давление в конце концов стало для них слишком сильным, и герцоги объявили о своем выходе из королевской ветви в январе 2020 и в том же году переехали в США.

Герцогские супруги живут в Америке и воспитывают уже двоих детей — 3-летнего Арчи и годовалую Лилибет Диану, названную в честь бабушки и погибшей матери принца Гарри.

А старший брат Гарри принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей и празднуют в 2022 11-ю годовщину жизни в официальном браке.

Напомним, в Букингемском дворце ожидают скорый развод принца Гарри и Меган Маркл.

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