Цена в 20 млн долларов. Принц Гарри и Меган Маркл отказали королеве Елизавете

Ранее Елизавета Вторая сделала первый шаг к примирению и пригласила внука с женой на личную встречу.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения королевы Елизаветы приехать в Великобританию на личную встречу с 96-летним монархом. Об этом пишет The Sun.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как известно, королева Великобритании накануне лично пригласила герцогов Сассекских на встречу в замке Балморал.

"Персоналу сказали ожидать полного списка членов королевской семьи, включая Гарри, Меган и их детей: трехлетнего Арчи и годовалую Лилибет", — отмечали в Букингемском дворце.

Однако позже стало известно об отказе внука и его супруги встретиться с бабушкой на территории Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл планируют оставаться в Америке до выхода мемуаров герцога Сассекского осенью 2022.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Королевский внук около года тайно писал мемуары о своей жизни в Букингемском дворце и продал их большому издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Воспоминания принца Гарри должны выйти в конце 2022 года.

Герцоги Сассекские виделись с королевой Елизаветой во время ее Платинового юбилея на престоле в июне 2022, однако их встреча длилась около 15 минут. Пару очень холодно приняли на родине принца Гарри, поэтому таблоиды ожидали, что герцог будет просить публичных извинений от своих королевских родственников.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Фото: Gettyimages

Напомним, в 2022 вышел еще один скандальный труд королевского биографа Тома Бауэра о закулисной жизни Букингемского дворца. Как известно, за несколько недель до свадьбы придворные предусмотрели скорый развод принца Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал о тяжелом периоде в жизни принца Гарри до встречи с Меган Маркл. Герцогу Сассекскому было трудно смотреть на семейное счастье своего старшего брата.