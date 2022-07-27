Цена в 20 млн долларов. Принц Гарри и Меган Маркл отказали королеве Елизавете
Ранее Елизавета Вторая сделала первый шаг к примирению и пригласила внука с женой на личную встречу.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения королевы Елизаветы приехать в Великобританию на личную встречу с 96-летним монархом. Об этом пишет The Sun.
Как известно, королева Великобритании накануне лично пригласила герцогов Сассекских на встречу в замке Балморал.
"Персоналу сказали ожидать полного списка членов королевской семьи, включая Гарри, Меган и их детей: трехлетнего Арчи и годовалую Лилибет", — отмечали в Букингемском дворце.
Однако позже стало известно об отказе внука и его супруги встретиться с бабушкой на территории Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл планируют оставаться в Америке до выхода мемуаров герцога Сассекского осенью 2022.
Королевский внук около года тайно писал мемуары о своей жизни в Букингемском дворце и продал их большому издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Воспоминания принца Гарри должны выйти в конце 2022 года.
Герцоги Сассекские виделись с королевой Елизаветой во время ее Платинового юбилея на престоле в июне 2022, однако их встреча длилась около 15 минут. Пару очень холодно приняли на родине принца Гарри, поэтому таблоиды ожидали, что герцог будет просить публичных извинений от своих королевских родственников.
Напомним, в 2022 вышел еще один скандальный труд королевского биографа Тома Бауэра о закулисной жизни Букингемского дворца. Как известно, за несколько недель до свадьбы придворные предусмотрели скорый развод принца Гарри и Меган Маркл.
Также Фокус писал о тяжелом периоде в жизни принца Гарри до встречи с Меган Маркл. Герцогу Сассекскому было трудно смотреть на семейное счастье своего старшего брата.