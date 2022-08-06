Принц Гарри позвонил Тайре: о чем говорили королевский внук и парамедик "Азова"

По словам Юлии Паевской, принц Гарри вдохновил ее на продолжение борьбы и помогает преодолевать страх после российского плена.

Украинская волонтерка, парамедик Юлия "Тайра" Паевская провела телефонный разговор с герцогом Сассекским, принцем Гарри. По ее словам, разговор, который состоялся после ее освобождения из плена, убедил ее не сдаваться и вдохновил ее на продолжение борьбы. О своем разговоре с внуком королевы Елизаветы Тайра рассказала в интервью The Telegraph.

С членом британской королевской семьи Паевскую связывает то, что она участвует в Invictus Games (Игры непобежденных) в составе украинской делегации, а принц Гарри – инициатор проведения этих соревнований.

"Он просто вдохновил меня на продолжение борьбы. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас, и что семья Invictus Games всегда заботится о своих членах", — рассказала Тайра.

По ее словам принц Гарри, именно то, как герцог сильно и искренне высказался об Украине, заставило ее вернуться к работе. Тем не менее парамедик призналась, что после плена еще присутствует страх, однако "есть более важные вещи, чем наш страх и наши эмоции", считает Паевская.

Также Тайра приоткрыла некоторые подробности своего плена и рассказала, как россияне с ней обращались. В начале ее поместили одиночную камеру, оказали в лекарствах от астмы и давали пить всего полстакана воды в день. Потом прошла через избиения и пытки.

"Русские говорили мне, что лучше покончить жизнь самоубийством, потому что они все равно меня убьют, но я старалась верить, что выживу", — вспоминает Тайра.

Напомним, Юлия Паевская с позывным Тайра попала в плен к российским военным в Мариуполе 16 марта, когда выехала на оказание медицинской помощи пострадавшим от обстрелов.

Спустя три месяца 17 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении Паевской из российского плена. Он поблагодарил всех тех, кто работал над операцией по ее спасению.