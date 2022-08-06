Принц Гаррі подзвонив Тайрі: про що говорили королівський онук та парамедикиня "Азова"

За словами Юлії Паєвської, принц Гаррі надихнув її на продовження боротьби та допомагає долати страх після російського полону.

Українська волонтерка, парамедикиня Юлія "Тайра", Паєвська провела телефонну розмову з герцогом Сассекським, принцом Гаррі. За її словами, розмова, яка відбулася після її звільнення з полону, переконала її не здаватися і надихнула на продовження боротьби. Про свою розмову з онуком королеви Єлизавети Тайра розповіла в інтерв'ю The Telegraph.

З членом британської королівської родини Паєвську пов'язує те, що вона бере участь у Invictus Games (Ігри непереможених) у складі української делегації, а принц Гаррі — ініціатор проведення цих змагань.

"Він просто надихнув мене на продовження боротьби. Він сказав, що підтримує Україну та всіх нас, і що сім'я Invictus Games завжди дбає про своїх членів", — розповіла Тайра.

За її словами, принц Гаррі, а саме те, як герцог сильно і щиро висловився про Україну, змусило її повернутися до роботи. Проте парамедикиня зізналася, що після полону ще є страх, проте "є важливіші речі, ніж наш страх і наші емоції", вважає Паєвська.

Також Тайра відкрила деякі подробиці свого полону і розповіла, як росіяни з нею поводилися. На початку її помістили одиночну камеру, відмовили в ліках від астми і давали пити лише пів склянки води на день. Потім вона пройшла через побиття та тортури.

"Росіяни казали мені, що краще покінчити життя самогубством, тому що вони все одно мене вб'ють, але я намагалася вірити, що виживу", — згадує Тайра.

Нагадаємо, Юлія Паєвська із позивним Тайра потрапила в полон до російських військових у Маріуполі 16 березня, коли виїхала на надання медичної допомоги постраждалим від обстрілу.

Через три місяці 17 червня президент України Володимир Зеленський заявив про звільнення Паєвської з російського полону. Він подякував усім, хто працював над операцією з її порятунку.