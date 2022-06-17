Парамедикиню Юлію "Тайру" Паєвську вдалося звільнити з полону росіян, — Зеленський

У новому зверненні президент розповів, що жінка перебуває в Україні. Вона була в полоні у росіян із 16 березня, коли вони захопили її під час виїзду на допомогу постраждалим від обстрілу Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з полону російських окупантів вдалося звільнити українську волонтерку та парамедикиню Юлію "Тайру" Паєвську. Про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення до українців.

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Він не уточнив подробиць звільнення медикині, проте сказав, що вона вже вдома в Україні.

"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру — українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат, Тайра вже вдома. Працюватимемо далі, щоб забрали всіх", — заявив президент.

Що відомо про Юлію Паєвську?

Під час Революції Гідності у 2013-14 роках жінка надавала медичну допомогу пораненим, а від початку війни на Донбасі вона рятувала українських військових, добровольців та мирних мешканців. Парамедикиня була у команді волонтерів, яка отримала назву "ангели Тайри". Юлія Паєвська також отримала звання "Народного героя України" від недержавної волонтерської премії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Тайра" лікувала поранених у Маріуполі. 20 травня видання Associated press опублікував сюжет, зроблений з кадрів, знятих на нагрудну камеру жінки. На них видно, як Юлія Паєвська рятує українських бійців та мирних мешканців. Також їй доводилося лікувати полонених російських окупантів.

16 березня екснардепка Оксана Корчинська розповіла, що українська волонтерка та парамедикиня "Тайра" потрапила в полон до росіян разом із водієм. За її словами, це сталося у момент, коли Паєвська виїжджала для надання допомоги постраждалим під час обстрілу Маріуполя.