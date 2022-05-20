Опубліковано кадри з нагрудної камери парамедика Тайри, яку ЗС РФ взяли в полон (відео)

На опублікованих кадрах показано, як парамедик Юлія Паєвська лікувала наших бійців і доставляла до лікарні окупантів РФ. На камеру також потрапив хлопчик, який помер на лікарняному ліжку внаслідок обстрілу Маріуполя.

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Американське інформаційне агентство Associated press опублікувало сюжет, побудований на записах із нагрудної камери українського парамедика Юлії Паєвської ("Тайра"). Вона лікувала поранених у Маріуполі, проте 16 березня була взята в полон російської армії. Перед цим Паєвській вдалося передати журналістам 256 гігабайт записів із камери, які описують її роботу в обложеному місті. Про це журналісти Associated press розповіли на своєму сайті.

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"Це я, Юлія Паєвська. На флешці, яку вам передали, є інформація щодо поранених до сьогоднішнього моменту", — сказала медик перед тим, як її взяли в полон.

На опублікованих кадрах показано частину того, що відбувається в блокадному Маріуполі в перші тижні вторгнення Росії. Юлія Паєвська лікувала українських військових і мирних жителів. На відео є момент, де двоє дітей — брат і сестра прибувають із тяжкими пораненнями внаслідок обстрілу блокпоста. Їхні батьки мертві. Наприкінці ночі вмирає і хлопчик, а в процесі його порятунку Паєвська не витримала і почала плакати, сказавши: "С*ка, ненавиджу їх".

"Хлопчик помер, дівчинку ще відкачують. Можливо, виживе", — повідомила вона.

Крім того, на кадрах був зафіксований процес, як російських військовополонених привезли до маріупольської лікарні. На запитання місцевих жителів про те, чи їх лікуватимуть, парамедик відповіла ствердно.

"Вони не будуть до нас такими добрими... Але я не можу з ними нічого зробити. Вони військовополонені", — каже вона.

На іншому кадрі Тайра звертається і запитує одного з російських солдатів: "Що ми тобі поганого зробили, сонце?".

15 березня співробітник поліції передав маленьку картку пам'яті журналістам AP. Офіс зв'язався з Тайрою по рації, і вона попросила забрати карту з Маріуполя. Вона була захована всередині тампона, і журналісти пройшли 15 російських блокпостів, перш ніж потрапити на підконтрольну Україні територію.

Наразі 53-річна Юлія Паєвська перебуває у російському полоні. Російські солдати схопили Тайру та її водія 16 березня. У Росії заявляють, що вона працювала на полк "Азов" та називають її "нацисткою". Проте журналісти не знайшли доказів цього, а друзі та колеги кажуть, що вона не мала жодних зв'язків із підрозділом.

Що відомо про Юлію Паєвську?

Парамедик до 2013 року викладала айкідо, вона є президенткою федерації айкідо "Мутокукай Україна". Під час Революції гідності у 2013-14 роках надавала медичну допомогу пораненим, а з початку війни на Донбасі рятувала військових ЗСУ, добровольців і мирних мешканців разом із командою волонтерів, яка отримала назву "Ангели Тайри". Паєвська є володаркою недержавної волонтерської премії "Народний герой України". Вона також балотувалася до Верховної Ради від партії "Голос" на парламентських виборах у 2019 році, а також у депутати Київської міської ради від партії "Демократична сокира" на місцевих виборах у столиці у 2020 році.

Нагадаємо, 16 березня Фокус писав про те, що російські військові полонили Юлію Паєвську. Екснардепка Оксана Корчинська розповіла, що ЗС РФ захопили її приблизно о 16:00, коли "Тайра" виїжджала для надання медичної допомоги постраждалим від обстрілів у Маріуполі.

Нагадаємо, хірург розповів, як працювали медики у блокадному Чернігові у перший місяць вторгнення Росії. Тоді в місті не було жодного світла, води та стабільного зв'язку.