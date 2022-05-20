Опубликованы кадры с нагрудной камеры парамедика Тайры, которую ВС РФ взяли в плен (видео)

На опубликованных кадрах показано, как парамедик Юлия Паевская лечила наших бойцов и доставляла в больницу оккупантов РФ. На камеру также попал мальчик, который умер на больничной койке в результате обстрелов Мариуполя.

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Американское информационное агентство Associated press опубликовало сюжет, который построен на записях с нагрудной камеры украинского парамедика Юлии Паевской ("Тайра"). Она лечила раненых в Мариуполе, однако 16 марта была взята в плен российской армии. Перед этим Паевской удалось передать журналистам 256 гб записей с камеры, которые описывают ее работу в осажденном городе. Об этом журналисты Associated press рассказали на своем сайте.

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"Это я, Юлия Паевская. На флешке, которую вам передали, есть информация по раненым до сегодняшнего момента", — сказала медик перед тем, как ее взяли в плен.

На опубликованных кадрах показана часть происходящего в блокадном Мариуполе в первые недели вторжения России. Юлия Паевская лечила украинских военных и мирных жителей. На видео есть момент, где двое детей — брат и сестра прибывают с тяжелыми ранениями в результате обстрела блокпоста. Их родители мертвы. К исходу ночи умирает и мальчик, а в процессе его спасения Паевская не выдержала и начала плакать, сказав: "С*ка, ненавижу их".

"Мальчик умер, девочку еще откачивают. Может быть, выживет", — сообщила она.

Кроме того на кадрах был запечатлен процесс, как российских военнопленных привезли в мариупольскую больницу. На вопрос местных жителей о том, будут ли их лечить, парамедик ответила утвердительно.

"Они не будут к нам такими добрыми… Но я не могу с ними ничего сделать. Они военнопленные", — говорит она

На другом кадре Тайра обращается и спрашивает одного из российских солдат: "Что мы тебе плохого сделали, солнце?".

15 марта сотрудник полиции передал маленькую карту памяти журналистам AP. Офис связался с Тайрой по рации, и она попросила увезти карту из Мариуполя. Она была спрятана внутри тампона, и журналисты прошли 15 российских блокпостов, прежде чем попасть на подконтрольную Украине территорию.

Сейчас 53-летняя Юлия Паевская находится в российском плену. Российские солдаты схватили Тайру и ее водителя 16 марта. В России заявляют, что она работала на полк "Азов" и называют ее "нацисткой". Однако журналисты не нашли доказательств этого, а друзья и коллеги говорят, что она не имела никаких связей с подразделением.

Что известно о Юлии Паевской?

Парамедик до 2013 года преподавала айкидо, она является президентом федерации айкидо "Мутокукай Украина". Во время Революции достоинства в 2013-14 годах оказывала медицинскую помощь раненым, а с начала войны на Донбассе спасала военных ВСУ, добровольцев и мирных жителей вместе с командой волонтеров, которая получила название "Ангелы Тайры". Паевская является обладательницей негосударственной волонтерской премии "Народный герой Украины". Она также баллотировалась в Верховную раду от партии "Голос" на парламентских выборах в 2019 году, а также в депутаты Киевского городского совета от партии "Демократична сокира" на местных выборах в столице в 2020 году.

Напомним, 16 марта Фокус писал о том, что российские военные взяли в плен Юлия Паевскую. Экс-нардеп Оксана Корчинская рассказала, что ВС РФ захватили ее около 16:00, когда "Тайра" выезжала для оказания медицинской помощи пострадавшим от обстрелов в Мариуполе.

Напомним, хирург рассказал, как работали медики в блокадном Чернигове в первый месяц вторжения России. Тогда в городе не было ни света, воды и стабильной связи.