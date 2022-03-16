У Маріуполі російські військові взяли в полон відомого парамедика Юлію "Тайру" Паєвську

Волонтерка останніми днями перебувала в Маріуполі і надавала там допомогу мирним жителям, які постраждали від обстрілу.

Українська волонтерка, парамедик Юлія Паєвська (позивний "Тайра") потрапила в полон російських військових у Маріуполі разом з водієм реанімобіля Сергієм, з яким вона працювала. Про це у Facebook у середу, 16 березня, повідомила екснардепка Оксана Корчинська.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами жінки, близько 16:00, коли Паєвська виїжджала для надання медичної допомоги постраждалим від обстрілу в Маріуполі, російські військові взяли її в полон. Де волонтерка утримується наразі, невідомо.

Корчинська додала, що останніми днями Паєвська рятувала поранених мирних жителів в умовах, коли більшість реанімобілів у місті зазнавали обстрілів.

"Росіяни, ви повинні відпустити відому волонтерку, українку, яка рятувала життя нашим пораненим. Не будьте нелюдами до кінця. Ви обстрілюєте наших дітей... Майте совість! Ми вимагаємо звільнення "Тайри", — сказала авторка ролика.

Корчинська також зазначила, що вона вже донесла інформацію про викрадення "Тайри" "головнокомандувачу та в Офіс президента", однак, чи буде звільнення волонтерки, залежить від того, наскільки широко буде поширена інформація про інцидент у ЗМІ.

Юлія "Тайра" Паєвська: що про неї відомо

Волонтерка до 2013 року викладала айкідо, є президенткою федерації айкідо "Мутокукай Україна". Під час Революції гідності надавала медичну допомогу пораненим, а з початку війни на Донбасі рятувала військовослужбовців Збройних сил України, добровольців та мирних жителів разом з командою волонтерів, яка отримала назву "Ангели Тайри".

За роки війни силами "Тайри" та її команди було евакуйовано близько 600 поранених військових. Юлією було надано медичну та домедичну допомогу, евакуйовано пораненими близько 8 тисяч мирних жителів. Паєвська є володаркою недержавної волонтерської премії "Народний герой України".

Балотувалася в народні депутати Верховної Ради від партії "Голос" на парламентських виборах у 2019 році (№73) у списку, а також у депутати Київської міської ради від партії "Демократична сокира" на місцевих виборах у столиці у 2020 році (№2).

Нагадаємо, раніше російські військовослужбовці влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради (Київська область) і викрали співробітників з волонтерами.

Також ми писали про звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова.