Мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з російського полону, — ОП (відео)

Мера Мелітополя Федорова викрали ще 11 березня. Відомо, що його катували, адже чиновник не хотів співпрацювати з окупантами та визнавати владу РФ.

Спецоперація зі звільнення мера Мелітополя Івана Федорова пройшла успішно. Про це 16 березня повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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За словами Тимошенко, мер Мелітополя в безпеці. З ним уже поспілкувався Володимир Зеленський та голова Офісу Андрій Єрмак.

"Своїх ми ніколи не кидаємо, і вже дуже скоро Іван повернеться до виконання своїх обов'язків мера українського Мелітополя", — заявив Кирило Тимошенко.

Що відомо про викрадення мера Мелітополя

Про викрадення Федорова повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Федоров відмовився від співпраці із загарбниками, його викрала група ворога з 10 людей. Чоловіка схопили в міському кризовому центрі, йому одягли пластиковий мішок на голову.

12 березня стало відомо, що окупанти катували Івана Федорова, оскільки той не хотів визнавати в місті владу РФ. Президент України просив лідерів трьох країн Євросоюзу вплинути на главу країни-агресора Володимира Путіна, щоб звільнили голову Мелітополя:

"Всі бачили відео, як військові РФ викрали мера Мелітополя. Ми знаємо, що він живий і сьогодні близько 2 тисяч людей вийшли, попри те, що місто окуповане. Люди побачили, куди забрали мера", — заявив глава держави.