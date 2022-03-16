Окупанти взяли в полон волонтерів і співробітників Бучанської міськради

За даними місцевої влади, викрадені громадяни продовжували надавати допомогу місцевим жителям в умовах обстрілу й окупації.

Російські військовослужбовці влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та викрали співробітників із волонтерами, які продовжують надавати допомогу місцевим жителям в окупації. Про це повідомляє пресслужба органу місцевого самоврядування.

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НП сталася у вівторок увечері, 15 березня.

За даними пресслужби, окупанти влаштували погром в адміністративній будівлі та викрали співробітників Бучанської міськради, а також волонтерів, які з чиновниками продовжували допомагати місцевим мешканцям.

Відомство також опублікувало поіменний список полонених, яких російські військовослужбовці вивезли у невідомому напрямку.

Гапченко Дмитро Олександрович;

Черкаський Леонід Юхимович;

Циган Микола Володимирович;

Ющенко Анатолій Вікторович;

Уманець Володимир Олександрович (охоронець);

Матюк Сергій Олександрович.

Більше того, у Бучанській міськраді розповіли, що російські окупанти викинули паспорти й інші документи полонених громадян.

"Просимо Офіс президента України, Ірину Верещук, Київську обласну військову адміністрацію, Київську обласну держадміністрацію допомогти у звільненні людей", — йдеться у повідомленні пресслужби.

[ + – ] Окупанти викрали волонтерів і співробітників Бучанської міськради

Раніше повідомлялося, що 16 березня російські війська знову обстріляли багатоповерховий будинок у Києві. За даними рятувальників, під вогонь потрапила високоповерхівка у Шевченківському районі. Жертв унаслідок обстрілу немає, але двоє людей отримали поранення.

Вранці 16 березня Генштаб повідомляв, що підрозділи ЗСУ пішли у контрнаступ на певних напрямках фронту.