Окупанти взяли в полон волонтерів і співробітників Бучанської міськради
За даними місцевої влади, викрадені громадяни продовжували надавати допомогу місцевим жителям в умовах обстрілу й окупації.
Російські військовослужбовці влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та викрали співробітників із волонтерами, які продовжують надавати допомогу місцевим жителям в окупації. Про це повідомляє пресслужба органу місцевого самоврядування.
НП сталася у вівторок увечері, 15 березня.
За даними пресслужби, окупанти влаштували погром в адміністративній будівлі та викрали співробітників Бучанської міськради, а також волонтерів, які з чиновниками продовжували допомагати місцевим мешканцям.
Відомство також опублікувало поіменний список полонених, яких російські військовослужбовці вивезли у невідомому напрямку.
- Гапченко Дмитро Олександрович;
- Черкаський Леонід Юхимович;
- Циган Микола Володимирович;
- Ющенко Анатолій Вікторович;
- Уманець Володимир Олександрович (охоронець);
- Матюк Сергій Олександрович.
Більше того, у Бучанській міськраді розповіли, що російські окупанти викинули паспорти й інші документи полонених громадян.
"Просимо Офіс президента України, Ірину Верещук, Київську обласну військову адміністрацію, Київську обласну держадміністрацію допомогти у звільненні людей", — йдеться у повідомленні пресслужби.
Раніше повідомлялося, що 16 березня російські війська знову обстріляли багатоповерховий будинок у Києві. За даними рятувальників, під вогонь потрапила високоповерхівка у Шевченківському районі. Жертв унаслідок обстрілу немає, але двоє людей отримали поранення.
Вранці 16 березня Генштаб повідомляв, що підрозділи ЗСУ пішли у контрнаступ на певних напрямках фронту.