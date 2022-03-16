ЗСУ на певних напрямках розбили окупантів і пішли в контрнаступ, — Генштаб

За даними військового командування, протягом доби українські засоби ППО знищили три російські літаки, один гелікоптер, три БПЛА та дві крилаті ракети.

Підрозділи Збройних сил України на певних напрямках не лише знищують військові угруповання ворога, а й ідуть у контрнаступ. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військове командування нагадує, що Україна вже 21 день героїчно обороняється від російських загарбників. У Генштабі зазначають, що на певних напрямках фронту підрозділи ЗСУ завдали нищівних ударів по військових угрупованнях ворога та навіть змогли піти в контрнаступ на окупантів.

Протягом минулої доби засоби ППО знищили три російські літаки, один гелікоптер і три безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня. Крім того, було збито дві крилаті ракети в небі над Україною.

"Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було скоєно дев'ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів. Окупаційні війська продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст. Противник продовжує нести втрати та відступає в окремих напрямках", — ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

[ + – ] ЗСУ пішли в контрнаступ на деяких напрямках фронту, — Генштаб

Раніше повідомлялося, що в боях між Запорізькою та Донецькою областями загинула військовий медик і мати 12 дітей Ольга Семидьянова. Трагедія сталася ще 3 березня на рубежі двох регіонів, які намагалися перетнути російські окупанти.

Також ми розповідали, що під Києвом унаслідок обстрілу загинули оператор Fox News і українська журналістка. Судячи з характеру поранень, як розповідають у МВС, кореспонденти потрапили під мінометний чи артилерійський вогонь на шляху до Ірпеня.