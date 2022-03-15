У боях із ЗС РФ загинула мати 12 дітей (бойовий медик)

Ольга Семидьянова була удостоєна нагороди матері-героїні за те, що народила шістьох дітей і стільки ж взяла на виховання з дитячого будинку.

Військовий медик із Марганця Ольга Семидьянова загинула в бою 3 березня на рубежі Донецької та Запорізької областей. У неї залишилося 12 дітей. Про це повідомляє видання "Факти".

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Семидьянова була удостоєна нагороди матері-героїні за те, що народила шістьох дітей і взяла на виховання з дитячого будинку ще стільки ж. Після початку війни на Донбасі Ольга разом із чоловіком пішли добровольцями на фронт. Згодом старші діти наслідували приклад батьків. Проте 3 березня 2022 року Ольга загинула.

У її списку нагород є орден "Честь і слава", оскільки жінка практично не покидала гарячі точки. За словами дітей, вона постійно прагнула допомагати іншим.

[ + – ] Орден "Честь і слава"

Донька загиблої військовослужбовці Юлія Волкова розповіла, що під час бою сили ЗСУ відступали, і комбат дав команду відправити всіх жінок подалі з передової, проте Семидьянова захотіла залишитися зі своїми побратимами та ротою й до останнього продовжувала рятувати українських бійців. У битві із силами противника, які переважали, медик була одягнена в бронежилет і шолом, але це не врятувало від поранення. Російські війська стріляли з танків і стрілецької зброї. У Семидьянову потрапили зі стрілецької, вона померла від поранення в ділянці живота, втративши багато крові.

Зараз діти загиблої навіть не можуть її поховати через важкі бої, які не припиняються. "Намагаємося якнайшвидше це зробити, проте у військкоматі нам не йдуть на зустріч", — пояснила Юлія Волкова.

"Наша мама гідна того, щоб її пам'ятали, щоб про неї складали пісні. За безліч справ, які вона зробила, за сльози, які пролила, за подаровані нею усмішки", — сказала Волкова, додавши, що зараз треба триматись і пам'ятати, що війна ще закінчено.

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