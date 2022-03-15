20-й день війни в Україні: спроби ворога закріпитися біля Сум та Чернігова

На Сумщині ворог закріплюється в окупованих населених пунктах, а на Чернігівщині російські війська не залишають спроб прорватися до Броварів.

Російські підрозділи намагаються закріпитися на зайнятих позиціях та утримати вже окуповані населені пункти на Сіверщині. За сьогоднішнім зведенням Генштабу ЗСУ "противник намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів". Також ЗС РФ намагаються взяти у кільце Суми.

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Сумська область

В області ворожі з'єднання закріплюються вже в зайнятих населених пунктах. Як і раніше, залишаються окупованими Тростянець, Боромля, де, за словами Дмитра Живицького, голови Сумської ОВ, окупанти організували свої штаби.

Триває інтенсивний обстріл та бомбардування — за останню добу про них постраждали околиці Сум, а також смт Велика Писарівка на кордоні з РФ, Лебедин, Охтирка. Також ворог став бомбардувати міста на півночі області, де у минулі дні ситуація була спокійнішою, ніж на півдні. Зокрема, бомбардували територію промислових підприємств у Шостці. Знищено склади. Підприємства, на щастя, не працювали, тож очікуємо, що під завалами не буде людей. Але роботу підприємств відновити неможливо", — зазначив Дмитро Живицький.

Водночас ворожі війська, незважаючи на важкі обстріли, не можуть взяти місто Охтирку, що за 21 км від окупованого Тростянця. Їх стримують сили ЗСУ. "Ворожі війська намагалися зайти в місто ще на самому початку війни, але їм це не вдається. Усі їхні колони жорстоко розбиваються за десятки кілометрів від міста. А всю вцілілу техніку бригада забирає собі на озброєння", — зазначили сьогодні у 93-му ОМБр Холодний яр. Також бойові дії йдуть навколо Краснопілля, міста біля кордону з РФ на південний схід від Сум, через що в місті перебої зі світлом, а багато сіл в районі знеструмлені.

ЗС РФ також не змогли просунутися углиб області. Зокрема, Денис Ващенко, голова Роменської районної військової адміністрації, сьогодні повідомив, що на території району ворожих сил та техніки немає. А в самому місті відновлюють рух комунального транспорту та роботу ринків.

Вже кілька днів на Сумщині працюють зелені коридори, якими вивозять людей із найнебезпечніших місць. Сьогодні, зокрема, евакуювали мешканців з Лебедина та окупованого Тростянця.

Чернігівська область

Найскладніша ситуація навколо Чернігова — ворог не залишає спроб взяти обласний центр. Більшість бойових дій, як і зосередження сил ЗС РФ, відбувається у Чернігівському районі. Це, зокрема, батарея систем залпового вогню, яка обстрілювала Чернігів, яку знищили ЗСУ — про це сьогодні повідомили в Оперативному командуванні "Північ". Також вороги намагаються закріпитися на південь від обласного центру — у селах Іванівка та Шестовиця, розташовані біля траси на Київ. Як повідомляє "Суспільне Чернігів", там окупанти виганяють людей із будинків, окопуються у дворах, а тих, хто намагається виїхати, розстрілюють.

Бойові дії тривають і на півдні області, де російські війська намагаються прорватися у напрямку Броварів. Зокрема, є зіткнення у Ніжинському та Прилуцькому районах, через що безліч населених пунктів залишаються знеструмленими. Також біля населеного пункту Срібне ЗСУ знищили блокпост ворога, а особовий склад іншого блокпоста здався місцевим жителям.

Два дні тому з "Ураганів" обстріляли Ніжин, проте місто не окуповане, комунальні служби займаються відновленням житлової забудови після удару, як зазначив мер міста Олександр Кодола.

Через складну ситуацію навколо Чернігова та на трасі E95 на Київ усі ці дні не вдається встановити зелений коридор, оскільки вороги не припиняють вогонь ні на півночі, ні на півдні області.

Зазначимо, що полонені російських терміновиків, які вчора 14 березня розповідали на брифінгу МВС про свої дії на території України, взяли в полон у Сумській області.

Раніше Фокус писав про важкі бомбардування Чернігова, зокрема осколково-фугасно-запальними авіабомбами ОФЗАБ-500, забороненими Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Також керівник Росгвардії РФ Віктор Золотов, який входить до путінської ради безпеки, заявив, що просування російських військ в Україні "йде не так швидко, як хотілося б".