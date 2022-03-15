Війна в Україні йде "не так швидко, як би хотілося", — близький соратник Путіна

Голова Росгвардії відверто визнав, що вторгнення РФ пішло за планом. За його словами, винні у цьому українські нацисти.

Один із близьких союзників президента РФ сказав, що російська "військова операція" в Україні проходить не настільки швидкими темпами, як очікували у Кремлі. Поки що це найбільш відверте визнання, що вторгнення РФ пішло за планом. Про це повідомляє РБК.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Керівник Росгвардії РФ Віктор Золотов, який входить до путінської ради безпеки, заявив, що просування російських військ в Україні відбувається повільніше, ніж очікувалося. Голова Росгвардії винить у цьому нацистів, які нібито ховаються за спинами мирних жителів.

"Це лише тому, що нацисти ховаються за спинами мирних громадян, за спинами людей літнього віку, жінок, дітей", — прокоментував Золотов на сайті Росгвардії РФ, але додав також, що РФ крок за кроком наближається до наміченої мети, і що перемога буде за ВС РФ.

Ці слова дещо суперечать заявам голови російського МО Сергія Шойгу, який заявляє, що Росія завершить свою війну в Україні вчасно.

Представники США та країн ЄС називають путінське вторгнення імперіалістичним захопленням території, яке поки що проводиться неналежним чином через те, що Кремль недооцінив опір українців.

Золотов керував охороною кремлівського лідера упродовж 13 років. З 2016 року він очолює Росгвардію РФ, яка підпорядковується безпосередньо Путіну. Російські гвардійці також є в Україні.

У понеділок, 14 березня, Кремль заявив, що "операція" йде за планом, але, можливо, тактика російської армії зазнає змін і що росіяни намагатимуться взяти під свій повний контроль великі міста.

Раніше Фокус повідомляв про те, що опубліковано кадри розгромленого будинку у Святошинському районі Києва. Людям, які залишилися без даху над головою, пропонують розміститися в школах та дитсадках або ж переїхати на Захід України.