З'явилися кадри розгромленого ЗС РФ будинку на Святошино в Києві (фото, відео)

Постраждалим пропонують розміститися у школах та дитсадках чи евакуюватися на Захід України.

Російські загарбники розбомбили житлову висотку у Святошинському районі Києва. Кадри руїн, що горять, опублікували в Telegram мера Віталія Кличка.

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Чиновник прийшов на місце атаки, поспілкувався з жителями знищеного будинку та дав інтерв'ю журналістам, зокрема прокоментував те, що сталося, англійською мовою.

Унаслідок атаки багатоквартирного будинку загинули четверо людей, багато госпіталізованих. Але цифра може змінюватись, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.

"Готові надати дах зараз у школі чи дитячому садку, де є переночувати, де забезпечення теплом, усе організовано. Ті, хто хоче евакуації на захід країни, готові організувати від'їзд", — звернувся столичний голова до місцевих жителів, які залишилися просто неба.

"Під час гасіння вогню пожежники врятували 48 людей", — повідомили у ДСНС столиці у Facebook.

Там додали, що гасили спалах 88 осіб особового складу, залучили до цього також 18 одиниць техніки.

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У ніч на 15 березня ВС РФ атакували ще кілька житлових будинків у Святошинському районі, на Осокорках та в Подільському районі.

Нагадаємо, що напередодні російські військові також обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall. Фокус публікував відео зсередини будівлі після атаки.