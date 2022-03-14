Російські військові обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall (відео)

Попередньо відомо, що снаряд пробив стіну будівлі й опинився на верхньому поверсі будівлі.

Російські війська обстріляли найпопулярніший київський ТРЦ Lavina Mall. Про це повідомив бренд спідньої білизни Fox lingerie, опублікувавши фото пробитої стіни поряд із вивісками.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Згодом з'явилося відео, зняте, мабуть, охоронцем усередині будівлі. Він ходить по верхньому поверху в пошуках снаряда.

[ + – ] Результати обстрілу ТРЦ Lavina Mall

ТРЦ Lavina Mall розташований на західній околиці столиці. Поруч немає військових об'єктів, тільки житлові масиви та Берковецький цвинтар.

Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Ігор Кондратюк повідомив, що в його приватний будинок під Києвом потрапив російський снаряд. Будинок встояв, але в ньому вилетіли всі вікна. За словами Кондратюка, у такий спосіб російська армія вирішила привітати його з днем народження.

"Одне з перших привітань із ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів", — написав він.