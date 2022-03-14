Российские военные обстреляли киевский ТРЦ Lavina Mall (видео)

Предварительно известно, что снаряд пробил стену здания и оказался на верхнем этаже торгового центра.

Российские войска обстреляли популярный киевский ТРЦ Lavina Mall. Об этом сообщил бренд нижнего белья Fox lingerie, опубликовав фото пробитой стены рядом с вывесками.

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Позже появилось видео, снятое, видимо, охранником внутри здания. Он ходит по верхнему этажу в поисках снаряда.

[ + – ] Результаты обстрела ТРЦ Lavina Mall

ТРЦ Lavina Mall находится на западной окраине столицы. Рядом нет военных объектов, только жилые массивы и Берковецкое кладбище.

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк сообщил, что в его частный дом под Киевом попал российский снаряд. Дом устоял, но в нем вылетели все окна. По словам Кондратюка, таким образом российская армия решила поздравить его с днем рождения.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов", — написал он.