Российские военные обстреляли киевский ТРЦ Lavina Mall (видео)
Предварительно известно, что снаряд пробил стену здания и оказался на верхнем этаже торгового центра.
Российские войска обстреляли популярный киевский ТРЦ Lavina Mall. Об этом сообщил бренд нижнего белья Fox lingerie, опубликовав фото пробитой стены рядом с вывесками.
Позже появилось видео, снятое, видимо, охранником внутри здания. Он ходит по верхнему этажу в поисках снаряда.
ТРЦ Lavina Mall находится на западной окраине столицы. Рядом нет военных объектов, только жилые массивы и Берковецкое кладбище.
Напомним, ранее известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк сообщил, что в его частный дом под Киевом попал российский снаряд. Дом устоял, но в нем вылетели все окна. По словам Кондратюка, таким образом российская армия решила поздравить его с днем рождения.
"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов", — написал он.