"Поздравили с юбилеем": в дом ведущего Игоря Кондратюка под Киевом попал снаряд (фото)

По словам продюсера, инцидент произошел на его 60-летие. В результате удара были выбиты все окна, а во дворе образовалась воронка

В дом украинского телеведущего Игоря Кондратюка под Киевом попал вражеский снаряд. Он зацепил фасад дома, выбил окна и создал воронку в земле. Это произошло в 60-й день рождения ведущего. Об этом Игорь Кондратюк сообщил в Facebook.

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По его словам, таким образом российская армия решила поздравить его с днем рождения.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов", — написал он.

На показанных Кондратюком фото видно, что российский снаряд зацепил фасад его дома. В результате удара выбиты все окна, повреждена крыша и образовалась воронка во дворе.

Незадолго до происшествия, 12 марта Кондратюк рассказал, что перевел на нужды украинской армии триста тысяч гривен. По его словам, он хотел записаться в местную тероборону, но ему не дали оружие. Поэтому он решил помочь ВСУ финансово.

"Попросил оружие в терробороне села — не дали… Поэтому осталось внести посильный вклад (мой и семьи) на нужды ВСУ", — сказал Игорь Кондратюк.

Напомним, 14 марта ВООЗ заявила, что в результате войны с Россией пострадали около 18 млн. украинцев. В Украине серьезно нарушены цепи поставок, а в больницах заканчиваются лекарства. Также страну уже покинуло около 3 млн. украинских граждан, еще 6.7 млн убежало от войны внутри страны.

Мариупольский городской совет сообщил, что 14 марта российские военные открыли гуманитарный коридор для выезда жителей города. Сообщается, что в 13:00 около 160 автомобиля смогли выбраться из города.