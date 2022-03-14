Колонна беженцев покинула Мариуполь на частных автомобилях, - горсовет

Автомобили беженцев из Мариуполя уже проехали Бердянск, и продолжают движение в сторону Запорожья.

Около 160 частных автомобилей покинули Мариуполь в 13:00 14 марта 2022 года, они сейчас едут в сторону Бердянска. Зеленый коридор из Мариуполя, согласованный ранее, пролегает от города в сторону сел Мелекино и Портовское на поселок городского типа Мангуш-Бердянск, и далее в Токмак и Запорожье, - сообщает Мариупольский городской совет.

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По состоянию на сейчас известно, что жители Мариуполя, которые выехали из города на своих авто, уже проехали Бердянск, и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Есть подтверждения того, что режим тишины вдоль гуманитарного коридора продолжает соблюдаться.

Всех жителей Мариуполя ожидают в Запорожье для оказания первой медицинской помощи и для размещения в городе по адресу улица Рекордная, 41 (в помещении цирка).

Контактные лица:

Ремпель Андрей – 067 522 80 18.

Погребняк Юлия – 095 277 71 11.

Раннее Фокус сообщал, что зеленый коридор в Мариуполь блокировался по личному указанию Путина.

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