Колона біженців покинула Маріуполь на приватних автомобілях, — міськрада
Автомобілі біженців із Маріуполя вже проїхали Бердянськ, і продовжують рух у бік Запоріжжя.
Майже 160 приватних автомобілів покинули Маріуполь о 13:00 14 березня 2022 року, вони зараз їдуть у бік Бердянська. Зелений коридор із Маріуполя, погоджений раніше, пролягає від міста у бік сіл Мелекіне та Портівське на селище міського типу Мангуш-Бердянськ, і далі у Токмак і Запоріжжя, — повідомляє Маріупольська міська рада.
На сьогодні відомо, що жителі Маріуполя, які виїхали з міста на своїх авто, вже проїхали Бердянськ, і продовжують рухатися у напрямку Запоріжжя. Є підтвердження того, що режим тиші вздовж гуманітарного коридору продовжує дотримуватися.
На всіх мешканців Маріуполя чекають у Запоріжжі для надання першої медичної допомоги та для розміщення в місті за адресою вулиця Рекордна, 41 (у приміщенні цирку).
Контактні особи:
Ремпель Андрій — 067 522 80 18.
Погребняк Юлія — 095 277 71 11.
Раніше Фокус повідомляв, що зелений коридор у Маріуполь блокувався за особистою вказівкою Путіна.
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