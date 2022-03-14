Зелений коридор у Маріуполі блокують за особистою вказівкою Путіна, — МВС

Нині гуманітарна допомога для Маріуполя знаходиться у Бердянську. Україна намагається розблокувати коридор для допомоги містян.

Створення гуманітарного коридору в Маріуполі блокує особисто президент РФ Володимир Путін. Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, повідомляє УНІАН.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Денисенка, найскладніша ситуація зараз у Маріуполі.

"Це наш біль, наше горе. І ми повинні розуміти, що особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на запитання: чому так відбувається в Маріуполі? — немає. На жаль, це особиста вказівка президента РФ", — заявив радник голови МВС.

Як зазначає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, гуманітарний конвой цілий, але поки що все ще не дістався міста. Цієї ночі вантаж провів у Бердянську.

В'їзд у місто неможливий через високоінтенсивні бої у Маріуполі.

Нагадаємо, на 19 день війни РФ з Україною Маріуполь продовжують атакувати. Місто знаходиться в оточенні ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ пішли в контратаку під Ізюмом і Маріуполем.