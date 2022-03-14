Зелений коридор у Маріуполі блокують за особистою вказівкою Путіна, — МВС
Нині гуманітарна допомога для Маріуполя знаходиться у Бердянську. Україна намагається розблокувати коридор для допомоги містян.
Створення гуманітарного коридору в Маріуполі блокує особисто президент РФ Володимир Путін. Про це заявив радник голови МВС Вадим Денисенко, повідомляє УНІАН.
За словами Денисенка, найскладніша ситуація зараз у Маріуполі.
"Це наш біль, наше горе. І ми повинні розуміти, що особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на запитання: чому так відбувається в Маріуполі? — немає. На жаль, це особиста вказівка президента РФ", — заявив радник голови МВС.
Як зазначає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, гуманітарний конвой цілий, але поки що все ще не дістався міста. Цієї ночі вантаж провів у Бердянську.
В'їзд у місто неможливий через високоінтенсивні бої у Маріуполі.
Нагадаємо, на 19 день війни РФ з Україною Маріуполь продовжують атакувати. Місто знаходиться в оточенні ЗС РФ.
Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ пішли в контратаку під Ізюмом і Маріуполем.