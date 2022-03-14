"Привітали з ювілеєм": у будинок ведучого Ігоря Кондратюка під Києвом потрапив снаряд (фото)

За словами продюсера, інцидент трапився на його 60-річчя. Унаслідок удару були вибиті всі вікна, а в дворі утворилася вирва.

До будинку українського телеведучого Ігоря Кондратюка під Києвом потрапив ворожий снаряд. Він зачепив фасад будинку, вибив вікна і створив вирву в землі. Це сталося у 60-й день народження ведучого. Про це Ігор Кондратюк повідомив у Facebook.

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За його словами, у такий спосіб російська армія вирішила привітати його з днем народження.

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів", — написав він.

На показаних Кондратюком фото видно, що російський снаряд зачепив фасад будинку. Унаслідок удару вибито всі вікна, пошкоджено дах та утворилася вирва у дворі.

Незадовго до події, 12 березня, Кондратюк розповів, що переказав на потреби української армії триста тисяч гривень. За його словами, він хотів записатися до місцевої тероборони, але йому не дали зброю. Тому він вирішив допомогти ЗСУ фінансово.

"Попросив зброю у теробороні села — не дали… Тому залишилося зробити посильний внесок (мій та сім'ї) на потреби ЗСУ", — сказав Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, 14 березня ВООЗ заявила, що внаслідок війни з Росією постраждали приблизно 18 млн українців. В Україні серйозно порушені ланцюги постачання, а в лікарнях закінчуються ліки. Також країну вже залишили майже 3 млн українських громадян, ще 6.7 млн втекли від війни всередині країни.

Маріупольська міська рада повідомила, що 14 березня російські військові відкрили гуманітарний коридор для виїзду мешканців міста. Повідомляється, що о 13:00 майже 160 автомобілів змогли вибратися з міста.