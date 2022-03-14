Війна з Росією: ВООЗ заявила про 18 млн постраждалих в Україні від бойових дій

Через військові операції в українських лікарнях закінчуються ліки. Лікарі насилу допомагають хворим і пораненим.

Оцінна кількість постраждалих в Україні від війни з Росією становить 18 млн людей. Про це заявив європейський підрозділ Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Усередині переміщеними особами країни із зазначеної кількості стали 6,7 млн людей, майже 3 млн виїхали з України, зазначили фахівці організації.

В Україні серйозно порушені ланцюги постачання, багато дистриб'юторів зупинили роботу через військові операції. У лікарнях закінчуються ліки, лікарі насилу надають допомогу хворим і пораненим, йдеться в заяві.

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Війна в Україні — чим допомагає ВООЗ

ВООЗ координує з партнерами надання гуманітарної медичної та технічної допомоги в Україні. Фахівці намагаються боротися з нестачею у лікарнях кисню, інсуліну, хірургічних інструментів, анестетиків, наборів для переливання і збирання крові.

Організація надає підтримку в доставленні генераторів кисню, генераторів для забезпечення електропостачання постраждалих медичних установ, дефібриляторів, моніторів, марлей і бинтів.

Список медичних товарів і дати їх термінів і доставки в Україну:

5 березня ВООЗ відправила в Київ майже 600 доз протиправцевого анатоксину, 36 тонн життєво необхідних предметів медичного призначення до Львова. З цих міст медвироби розподіляють по медичних установах по всій країні;

8 березня ВООЗ доставила до Києва 10 тонн наборів для травматології та екстреної хірургії, їх розподілять по складах у Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Житомирській і Черкаській областях;

9–11 березня через Полтаву до Харкова відправили 9 партій, у кожній — 10 тонн медвиробів. Кожна партія призначена для 150 поранених пацієнтів та 15 тис. пацієнтів первинної медико-санітарної допомоги протягом трьох місяців;

12 березня до лікарень столиці відправили 2 апарати ШВЛ, а у Львів — 14 тонн травматологічних наборів та основних медикаментів для надання первинної медико-санітарної допомоги.

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ВООЗ розподіляє медичні предмети у тісній співпраці з МОЗ України й анонсує найближчим часом постійний потік предметів медичного призначення.

З 24 лютого до 12 березня окупанти 31 раз напали на українські медустанови. Атаки ворога забрали життя 12 людей, ще 34 отримали поранення. 8 поранених і 2 убитих були працівниками охорони здоров'я.

Нагадаємо, що ВООЗ виділила 3,5 млн доларів на надання термінової гуманітарної допомоги населенню України. МОЗ України закликало ВООЗ припинити співпрацю та обмін інформацією з РФ.

Глава МОЗ Віктор Ляшко 10 березня говорив, що війська агресора обстріляли в Україні 63 лікарні.

1 березня вороги кинули кілька бомб на лікарню №3 у Новобаварському районі Харкова.

9 березня військові РФ розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі, загинули троє людей, ще 17 (породіллі діти та медперсонал) постраждали.