Війська РФ вночі обстріляли кілька багатоквартирних будинків у Києві (фото)

За даними рятувальників, унаслідок удару по 16-поверховому будинку у Святошинському районі загинули двоє людей.

Уночі 15 березня російські війська здійснили новий обстріл мирних кварталів Києва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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За даними правоохоронців, один зі снарядів потрапив у десятиповерховий житловий будинок, який розташований у Подільському районі Києва, унаслідок чого виникла пожежа з 1 по 5 поверхи.

Підрозділ ДСНС, який оперативно прибув на місце НП, врятував одну людину, яку пізніше з травмами госпіталізували в лікарню. Для ліквідації наслідків обстрілу житлового будинку в Подільському районі Києва залучали 10 рятувальників і дві одиниці спецтехніки.

[ + – ] Окупанти обстріляли багатоповерховий будинок у Подільському районі Києва

Вибухова хвиля після обстрілу російських військ була настільки сильною, що пошкодила приміщення станції метрополітену "Лук'янівська". Потяги для посадки пасажирів на цій ділянці не зупинятимуться.

[ + – ] Через обстріл Києва постраждало приміщення станції метро "Лук'янівська"

Також під обстріл потрапив інший столичний район Осокорки. Унаслідок падіння російського снаряда спалахнув двоповерховий житловий будинок. За даними ДСНС, жертв і постраждалих унаслідок обстрілу з боку військ РФ немає. Для ліквідації пожежі залучали 10 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки.

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Більше того, окупанти вночі 15 березня також обстрілювали ще два багатоквартирні будинки у Святошинському районі Києва. 9-поверхівка отримала незначні пошкодження, а 16-поверховій будівлі пощастило менше. Унаслідок обстрілу з 1 по 16 поверхи виникла пожежа, а під завалами рятувальники знайшли тіла двох загиблих.

"35 громадян врятовано. Від ДСНС залучено 45 осіб особового складу та 6 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

[ + – ] Війська Росії обстріляли багатоповерховий будинок у Святошинському районі Києва

Нагадаємо, увечері 14 березня Міноборони країни-агресора анонсувало нові ракетні удари по Україні. В РФ заявили, що окупаційна армія атакуватиме підприємства оборонно-промислового комплексу України та "місця знаходження іноземних найманців".

Також повідомлялося, що 14 березня війська РФ завдали ракетного удару по телевежі під Рівним. Унаслідок обстрілу ретрансляційного вузла загинуло 9 людей, ще дев'ять отримали різні поранення та травми.