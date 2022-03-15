Війська РФ вночі обстріляли кілька багатоквартирних будинків у Києві (фото)
За даними рятувальників, унаслідок удару по 16-поверховому будинку у Святошинському районі загинули двоє людей.
Уночі 15 березня російські війська здійснили новий обстріл мирних кварталів Києва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
За даними правоохоронців, один зі снарядів потрапив у десятиповерховий житловий будинок, який розташований у Подільському районі Києва, унаслідок чого виникла пожежа з 1 по 5 поверхи.
Підрозділ ДСНС, який оперативно прибув на місце НП, врятував одну людину, яку пізніше з травмами госпіталізували в лікарню. Для ліквідації наслідків обстрілу житлового будинку в Подільському районі Києва залучали 10 рятувальників і дві одиниці спецтехніки.
Вибухова хвиля після обстрілу російських військ була настільки сильною, що пошкодила приміщення станції метрополітену "Лук'янівська". Потяги для посадки пасажирів на цій ділянці не зупинятимуться.
Також під обстріл потрапив інший столичний район Осокорки. Унаслідок падіння російського снаряда спалахнув двоповерховий житловий будинок. За даними ДСНС, жертв і постраждалих унаслідок обстрілу з боку військ РФ немає. Для ліквідації пожежі залучали 10 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки.
Більше того, окупанти вночі 15 березня також обстрілювали ще два багатоквартирні будинки у Святошинському районі Києва. 9-поверхівка отримала незначні пошкодження, а 16-поверховій будівлі пощастило менше. Унаслідок обстрілу з 1 по 16 поверхи виникла пожежа, а під завалами рятувальники знайшли тіла двох загиблих.
"35 громадян врятовано. Від ДСНС залучено 45 осіб особового складу та 6 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Нагадаємо, увечері 14 березня Міноборони країни-агресора анонсувало нові ракетні удари по Україні. В РФ заявили, що окупаційна армія атакуватиме підприємства оборонно-промислового комплексу України та "місця знаходження іноземних найманців".
Також повідомлялося, що 14 березня війська РФ завдали ракетного удару по телевежі під Рівним. Унаслідок обстрілу ретрансляційного вузла загинуло 9 людей, ще дев'ять отримали різні поранення та травми.