Міноборони РФ анонсувало нові удари по підприємствах ОПК України

Росія також взяла на себе відповідальність за атаки в населених пунктах Винарівка, Федорівка, Антополь та "Антонову". Окупанти стверджують, що вели вогонь по їхніх підрозділах.

Міноборони РФ заявило про плани завдати нових ударів по підприємствах оборонно-промислового комплексу України та по "місцях знаходження іноземних найманців". Про це повідомили під час брифінгу Міноборони Росії, який транслювався у Facebook.

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У російському відомстві звинуватили українську армію в ударі "тактичної ракети "Точка-У" з касетним боєприпасом" у житловому кварталі Донецька.

Зазначимо, що в Міноборони Україні раніше заявили, що ракета, яка вдарила вранці 14 березня по Донецьку, могла бути лише російською.

Нібито у відповідь на цей "удар" збройні сили РФ вживуть заходів щодо виведення з ладу підприємств ОПК України, які здійснюють виробництво, ремонт і відновлення озброєнь, "які націоналісти використовують для скоєння військових злочинів".

"Закликаємо громадян України, які працюють на цих підприємствах, а також мешканців прилеглих житлових будинків, залишити потенційно небезпечні зони", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Росіяни також незадоволені тим, що на боці України проти них воюють добровольці з-поміж інших країн.

У Міноборони РФ додали, що збираються нещадно завдавати ударів по місцях розташування "іноземних найманців".

"Усі місця знаходження іноземних найманців в Україні нам відомі. По них і надалі наноситимуться точкові удари, подібні до знищення 13 березня навчальних центрів у населеному пункті Старичі та на військовому полігоні Яворівський", — заявили в міністерстві.

Росія також взяла на себе відповідальність за атаки в населених пунктах Винарівка, Федорівка й Антополь, а також по київському заводу "Антонов" — звідти, за твердженням росіян, нібито вели вогонь по підрозділах військ РФ.

Також Міноборони РФ заявило, що за час широкомасштабної війни в Україні російські війська нібито знищили 145 українських безпілотних літальних апаратів, 1 298 танків та інших бойових броньованих машин, 124 реактивні системи залпового вогню, 469 знарядь польової артилерії та мінометів, а також 1 047 одиниць спеціальної воєнної автомобільної техніки ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні ліквідовано ще одного полковника ЗС РФ. Некролог про смерть командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади армії РФ Сергія Порохні опубліковано в мережі.