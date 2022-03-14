Минобороны РФ анонсировало новые удары по предприятиям ОПК Украины

Россия также взяла на себя ответственность за атаки в населенных пунктах Винаревка, Федоровка, Антополь и "Антонову". Оккупанты утверждают, что велся огонь по их подразделениям.

Минобороны РФ заявило о планах нанести новые удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и по "местам нахождения иностранных наемников". Об этом сообщили во время брифинга Минобороны России, который транслировался в Facebook.

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В российском ведомстве обвинили украинскую армию в ударе "тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом" по жилому кварталу Донецка.

Отметим, что в Минобороны Украине ранее заявили, что ракета, ударившая утром 14 марта по Донецку, могла быть только российской.

Якобы в ответ на этот "удар" вооруженные силы РФ примут меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, "которые националисты используют для совершения военных преступлений".

"Призываем граждан Украины, работающих на этих предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Россияне также недовольны тем, что на стороне Украины против них воюют добровольцы из других стран.

В Минобороны РФ добавили, что собираются беспощадно наносить удары по местам расположения "иностранных наемников".

"Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", — заявили в министерстве.

Россия также взяла на себя ответственность за атаки в населенных пунктах Винаревка, Федоровка и Антополь, а также по киевскому заводу "Антонов" – оттуда, по утверждению россиян, якобы велся огонь по подразделениям войск РФ.

Также Минобороны РФ заявило, что за время широкомасштабной войны в Украине российские войска якобы уничтожили 145 украинских беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине ликвидирован еще один полковник ВС РФ. Некролог о смерти командира 12 отдельной гвардейской инженерной бригады армии РФ Сергея Порохни опубликован в сети.