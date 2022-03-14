В Украине ликвидирован еще один полковник ВС РФ, - СМИ

Некролог о смерти командира 12 отдельной гвардейской инженерной бригады армии РФ опубликован в сети.

В Украине ликвидирован командир 12 отдельной гвардейской инженерной бригады армии РФ, полковник Сергей Порохня. Некролог о смерти очередного российского полковника опубликован в сети.

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"Печальная новость. На Украине погиб Порохня Сергей Иванович, командир 12 инженерной бригады", — написал пользователь Макс Алексберг.

[ + – ] В Украине погиб российский полковник

Отметим, что по информации Defense Express, 12-я отдельная гвардейская инженерная бригада приписана к Центральному военному округу Российской Федерации и базируется в Башкортостане на южном Урале.

Задачами таких бригад, в частности, является минирование, создание понтонных переправ, и сооружение фортификаций.

На странице в Facebook Сухопутных войск ВС Украины подтвердили гибель российского военачальника, сопроводив пост картинкой с подписью "Яка сумна новина".

[ + – ] Реакция ВСУ

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ ликвидировали командующего 29-й армии Восточного военного округа РФ. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о ликвидации российского генрал-майора Андрея Колесникова.

Также российский генерал-майор Андрей Суховецкий погиб во время войны в Украине. Это первый высший офицер, смерть которого признали в России в результате вторжения в Украину. Месте гибели оккупанта не сообщается.