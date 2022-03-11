ВСУ ликвидировали командующего 29-й армии Восточного военного округа РФ

Российский генерал-майор Андрей Колесников принял командование незадолго до вторжения в Украину, в декабре 2021 года.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о ликвидации российского генрал-майора Андрея Колесникова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа генерал-майор Андрей Колесников", — написал Геращенко.

Добавим, что Колесников возглавил штаб общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в декабре 2021 года. В общевойсковую армию ВВО входит соединение управления, мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, подразделения специального назначения, РХБ защиты, РЭБ, инженерное обеспечение.

За время вторжения ВС РФ в Украину были ликвидированы уже три высокопоставленных военных:

замкомандира 41-й армии генерал-майора Андрея Суховецкого

замкомандира 41-й армии генерал-майора Виталия Герасимова

командующего 29-й армии ВВО генерал-майора Андрея Колесникова

Напомним, 10 марта украинская разведка доложила о ликвидации Андрея Захарова во время боя в Броварском районе Киевской области.

ГУР Минобороны заявил, что Путин дал приказ готовить теракт на Чернобыльской АЭС.