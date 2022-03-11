ЗСУ ліквідували командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ
Російський генерал-майор Андрій Колесніков прийняв командування незадовго до вторгнення в Україну в грудні 2021 року.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про ліквідацію російського генрал-майора Андрія Колеснікова. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Хороша новина: сьогодні "двохсотим" став командувач 29-ї армії Східного військового округу генерал-майор Андрій Колесніков", — написав Геращенко.
Додамо, що Колесніков очолив штаб загальновійськового об'єднання Східного військового округу (СВО) у грудні 2021 року. До загальновійськової армії СВО входить з'єднання управління, мотострілецьке, артилерійське, ракетне, зенітно-ракетне з'єднання, підрозділи спеціального призначення, РХБ захисту, РЕБ, інженерне забезпечення.
За час вторгнення ЗС РФ в Україну було ліквідовано вже трьох високопоставлених військових:
- замкомандира 41-ї армії генерал-майора Андрія Суховецького
- замкомандира 41-ї армії генерал-майора Віталія Герасимова
- командувача 29-ї армії ВПО генерал-майора Андрія Колеснікова
Нагадаємо, 10 березня українська розвідка доповіла про ліквідацію Андрія Захарова під час бою в Броварському районі Київської області.
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