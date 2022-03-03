Российский генерал-майор погиб во время войны в Украине

Это первый высший офицер, смерть которого признали в России в результате вторжения в Украину. Месте гибели оккупанта не сообщается.

Российский генерал-майор Андрей Суховецкий погиб в результате войны в Украине. Он был бывшим командиром десантно-штурмовой горной дивизии гвардии России. Суховецкий стал первым высшим офицером, смерть которого признали в России в результате вторжения в Украину. Об этом сообщил российский журналист издания "Комсомольская правда" Александр Коц в Telegram. Эту информацию ему подтвердил представитель ВСОО ВДВ "Союз десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев.

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О месте гибели не сообщается, а Минобороны России никак не прокомментировало гибель российского генерала-майора. Суховецкий ранее командовал 7-й дивизией ВДВ, а в последнее время был заместителем командира 41-й армии оккупантов. Суховецкому было 47 лет, он был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года

Напомним, 3 мартав пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины заявили, что за неделю войны погибло более 9 тысяч российских военных. Кроме того, было уничтожено более 200 единиц танков оккупантов и 900 боевых бронетанковых машин.

Ранее, 2 марта в Министерстве обороны России признали смерть 498 российских военных с 24 февраля по 2 марта в войне в Украине. В оборонном ведомстве оккупантов также заявили о гибели якобы 2870 тысяч украинских военных, а 572 украинских защитников находятся в плену.