Російський генерал-майор загинув під час війни в Україні

Це перший вищий офіцер, смерть якого визнали в Росії внаслідок вторгнення в Україну. Місце загибелі окупанта не повідомляється.

Російський генерал-майор Андрій Суховецький загинув унаслідок війни в Україні. Він був колишнім командиром десантно-штурмової гірської дивізії Росії. Суховецький став першим найвищим офіцером, смерть якого визнали в Росії внаслідок вторгнення в Україну. Про це повідомив російський журналіст видання "Комсомольська правда" Олександр Коц у Telegram. Цю інформацію йому підтвердив представник ВСОО ВДВ "Союз десантників Росії" у Кіровській області Сергій Чипілєв.

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Про місце загибелі не повідомляється, а Міноборони Росії ніяк не прокоментувало загибель російського генерал-майора. Суховецький раніше командував 7 дивізією ВДВ, а останнім часом був заступником командира 41 армії окупантів. Суховецькому було 47 років, його було призначено заступником командувача армії восени 2021 року.

Нагадаємо, 3 березня у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України заявили, що за тиждень війни загинуло понад 9 тисяч російських військових. Крім того, було знищено понад 200 одиниць танків окупантів та 900 бойових бронетанкових машин.

Раніше, 2 березня, в Міністерстві оборони Росії визнали смерть 498 російських військових з 24 лютого по 2 березня у війні в Україні. В оборонному відомстві окупантів також заявили про загибель нібито 2,87 млн українських військових, а 572 українських захисники перебувають у полоні.