В Україні ліквідовано ще одного полковника ЗС РФ, — ЗМІ
Некролог на смерть командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади армії РФ опубліковано в мережі.
В Україні ліквідовано командира 12 окремої гвардійської інженерної бригади армії РФ, полковника Сергія Порохню. Некролог на смерть чергового російського полковника опубліковано у мережі.
"Сумна новина. В Україні загинув Порохня Сергій Іванович, командир 12 інженерної бригади", — написав користувач Макс Алексберг.
Зазначимо, що, за інформацією Defense Express, 12-а окрема гвардійська інженерна бригада приписана до Центрального військового округу Російської Федерації і базується в Башкортостані на південному Уралі.
Завданнями таких бригад, зокрема, є мінування, створення понтонних переправ та спорудження фортифікацій.
На сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗС України підтвердили загибель російського воєначальника, супроводивши пост картинкою з підписом "Яка сумна новина".
Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ ліквідували командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про ліквідацію російського генерал-майора Андрія Колесникова.
Також російський генерал-майор Андрій Суховецький загинув під час війни в Україні. Це перший вищий офіцер, смерть якого визнали в Росії внаслідок вторгнення в Україну. Місце загибелі окупанта не повідомляється.