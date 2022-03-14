В Україні ліквідовано ще одного полковника ЗС РФ, — ЗМІ

Некролог на смерть командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади армії РФ опубліковано в мережі.

В Україні ліквідовано командира 12 окремої гвардійської інженерної бригади армії РФ, полковника Сергія Порохню. Некролог на смерть чергового російського полковника опубліковано у мережі.

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"Сумна новина. В Україні загинув Порохня Сергій Іванович, командир 12 інженерної бригади", — написав користувач Макс Алексберг.

[ + – ] В Україні загинув російський полковник

Зазначимо, що, за інформацією Defense Express, 12-а окрема гвардійська інженерна бригада приписана до Центрального військового округу Російської Федерації і базується в Башкортостані на південному Уралі.

Завданнями таких бригад, зокрема, є мінування, створення понтонних переправ та спорудження фортифікацій.

На сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗС України підтвердили загибель російського воєначальника, супроводивши пост картинкою з підписом "Яка сумна новина".

[ + – ] Реакція ЗСУ

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ ліквідували командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про ліквідацію російського генерал-майора Андрія Колесникова.

Також російський генерал-майор Андрій Суховецький загинув під час війни в Україні. Це перший вищий офіцер, смерть якого визнали в Росії внаслідок вторгнення в Україну. Місце загибелі окупанта не повідомляється.