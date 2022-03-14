Під Рівним унаслідок знищення телевежі загинуло 9 людей (фото, відео)

За інформацією голови Рівненської ОГ Віталія Коваля, під завалами ще є люди. Рятувальники працюють на місці події цілий день.

Близько 5:00 ранку 14 березня по телевежі в селі Антопіль Рівненщини російські військові завдали ракетного удару. Ворог повністю знищив споруду. Унаслідок завданого ракетного удару загинуло 9 людей, ще 9 було поранено. Також у регіоні не працювало теле- та радіомовлення, його частково вдалося відновити. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на брифінгу.

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За його словами, під завалами ще перебувають люди. Роботи на місці події відбуваються цілий день і продовжуються досі. Рятувальники розбирають завали. До телевежі виїхало 90 осіб особового складу рятувальників, а також 29 одиниць техніки та 136 осіб від комунальних служб та інших підприємств та установ області.

[ + – ] Фото: Віталій Коваль [ + – ] Фото: Віталій Коваль [ + – ] Фото: Віталій Коваль [ + – ] Фото: Віталій Коваль

Крім того, Коваль заявив, що в регіоні не працювало теле- та радіомовлення. Проте його вдалося відновити в північних районах регіону. Також незабаром вийшли в ефір радіостанції.

Нагадаємо, вранці 14 березня по Києву було завдано ракетного удару. Проте спрацювала система протиповітряної оборони. Частина ракети впала на житловий будинок та тролейбус у місті. Загинула одна людина, ще шестеро було поранено.

Цього ж ранку, близько 5 ранку російські окупанти завдали артилерійського удару по українській столиці. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок на Оболоні, почалася пожежа. Крім того, сталася часткова руйнація. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, 63 людини було евакуйовано.