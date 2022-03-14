Під Рівним унаслідок знищення телевежі загинуло 9 людей (фото, відео)
За інформацією голови Рівненської ОГ Віталія Коваля, під завалами ще є люди. Рятувальники працюють на місці події цілий день.
Близько 5:00 ранку 14 березня по телевежі в селі Антопіль Рівненщини російські військові завдали ракетного удару. Ворог повністю знищив споруду. Унаслідок завданого ракетного удару загинуло 9 людей, ще 9 було поранено. Також у регіоні не працювало теле- та радіомовлення, його частково вдалося відновити. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на брифінгу.
За його словами, під завалами ще перебувають люди. Роботи на місці події відбуваються цілий день і продовжуються досі. Рятувальники розбирають завали. До телевежі виїхало 90 осіб особового складу рятувальників, а також 29 одиниць техніки та 136 осіб від комунальних служб та інших підприємств та установ області.
Крім того, Коваль заявив, що в регіоні не працювало теле- та радіомовлення. Проте його вдалося відновити в північних районах регіону. Також незабаром вийшли в ефір радіостанції.
Нагадаємо, вранці 14 березня по Києву було завдано ракетного удару. Проте спрацювала система протиповітряної оборони. Частина ракети впала на житловий будинок та тролейбус у місті. Загинула одна людина, ще шестеро було поранено.
Цього ж ранку, близько 5 ранку російські окупанти завдали артилерійського удару по українській столиці. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок на Оболоні, почалася пожежа. Крім того, сталася часткова руйнація. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, 63 людини було евакуйовано.