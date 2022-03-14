По Києву завдали ракетного удару, але спрацювала ППО: є загиблі (фото)

За інформацією мера Києва, залишки збитої ППО ракети пошкодили багатоквартирний будинок і знищили тролейбус. Одна людина загинула, а шестеро людей було поранено.

Російські військові завдали ракетного удару по Києву, однак у місті спрацювала система протиповітряної оборони. Близько 11:00 ранку залишки російської ракети потрапили до багатоквартирного будинку в районі житлового масиву Куренівка на Подолі. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.

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"20 хвилин тому над Києвом спрацювало наша ППО, збила ракету, залишки впали в будинок на Подолі. Дякуємо нашій доблесній ППО", — написав Геращенко.

За даними мера Києва Віталія Кличка, одна людина загинула, а шестеро людей було поранено, двох із них забрала швидка. Крім того, було повністю знищено тролейбус, проте там не було пасажирів. Рятувальники та бригади швидкої роботи працюють на місці події. У житловому будинку була пожежа, а також вилетіли шибки, пошкоджено балкони навколишніх будинків і комерційні приміщення.

Нагадаємо, вранці, 14 березня російські військові завдали артилерійського удару по Києву. Внаслідок цього снаряд потрапив до житлового будинку на Оболоні, у багатоповерховому будинку почалася пожежа. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, 63 людини було евакуйовано. Повідомлялося, що загинуло двоє людей, але пізніше в КМДА заявили, що відомо про одного загиблого.

Раніше журналісти повідомили, що в Маріуполі загинула вагітна дівчина, яка потрапила під обстріл у пологовому будинку. Крім того, померла новонароджена дитина дівчини.