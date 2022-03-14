По Киеву нанесли ракетный удар, но сработала ПВО: есть погибшие (фото)

По информации мэра Киева, остатки сбитой ПВО ракеты повредили многоквартирный дом и уничтожили троллейбус. Один человек погиб, а шестеро людей были ранены.

Российские военные нанесли ракетный удар по Киеву, однако в городе сработала система противовоздушной обороны. Около 11:00 утра остатки российской ракеты попали в многоквартирный дом в районе жилого массива Куреневка на Подоле. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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"20 минут назад над Киевом сработало наше ПВО, сбили ракету, остатки упали в дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО", — написал Геращенко.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, один человек погиб, а шестеро людей были ранены, двоих из них забрала скорая. Кроме того, был полностью уничтожен троллейбус, однако там не было пассажиров. Спасатели и бригады скорой работы работают на место происшествия. В жилом доме был пожар, а также вылетели стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения.

Напомним, утром, 14 марта российские военные нанесли артиллерийский удар по Киеву. В результате чего снаряд попал в жилой дом на Оболони, в многоэтажном доме начался пожар. Работникам ГСЧС удалось спасти 15 людей, 63 человека были эвакуированы. Сообщалось, что погибло двое людей, но позже в КГГА заявили, что известно об одном погибшем.

Ранее журналисты сообщили, что в Мариуполе погибла беременная девушка, которая попала под обстрел в роддоме. Кроме того, умер новорожденный ребенок девушки.