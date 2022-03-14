Под Ровно в результате уничтожения телевышки погибли 9 людей (фото, видео)

По информации главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, под завалами еще находятся люди. Спасатели работают на месте происшествия целый день.

Около 5:00 утра 14 марта по телевышке в селе Антополь Ровенской области российские военные нанесли ракетный удар. Враг полностью уничтожил сооружение. В результате нанесенного ракетного удара погибло 9 людей, еще 9 были ранены. Также в регионе не работало теле и радиовещание, его частично удалось восстановить. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на брифинге.

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По его словам, под завалами еще находятся люди. Работы на месте происшествия проходят целый день и продолжаются до сих пор. Спасатели разбирают завалы. К телевышке выехало 90 человек личного состава спасателей, а также 29 единиц техники и 136 человек от коммунальных служб и других предприятий и учреждений области.

[ + – ] Фото: Виталий Коваль [ + – ] Фото: Виталий Коваль [ + – ] Фото: Виталий Коваль [ + – ] Фото: Виталий Коваль

Кроме того, Коваль заявил, что в регионе не работало теле и радиовещание. Однако его удалось восстановить в северных районах региона. Также в скором времени вышли в эфир радиостанции.

Напомним, утром 14 марта, по Киеву был нанесен ракетный удар. Однако сработала система противовоздушной обороны. Часть ракеты упала на жилой дом и троллейбус в городе. Погиб один человек, еще шестеро были ранены.

Этим же утром, около 5 утра российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по украинской столице. Снаряд попал в многоквартирный дом на Оболони, начался пожар. Кроме того, произошло частичное разрушение. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 15 людей, 63 человека были эвакуированы.