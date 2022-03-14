Под Ровно в результате уничтожения телевышки погибли 9 людей (фото, видео)
По информации главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, под завалами еще находятся люди. Спасатели работают на месте происшествия целый день.
Около 5:00 утра 14 марта по телевышке в селе Антополь Ровенской области российские военные нанесли ракетный удар. Враг полностью уничтожил сооружение. В результате нанесенного ракетного удара погибло 9 людей, еще 9 были ранены. Также в регионе не работало теле и радиовещание, его частично удалось восстановить. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль на брифинге.
По его словам, под завалами еще находятся люди. Работы на месте происшествия проходят целый день и продолжаются до сих пор. Спасатели разбирают завалы. К телевышке выехало 90 человек личного состава спасателей, а также 29 единиц техники и 136 человек от коммунальных служб и других предприятий и учреждений области.
Кроме того, Коваль заявил, что в регионе не работало теле и радиовещание. Однако его удалось восстановить в северных районах региона. Также в скором времени вышли в эфир радиостанции.
Напомним, утром 14 марта, по Киеву был нанесен ракетный удар. Однако сработала система противовоздушной обороны. Часть ракеты упала на жилой дом и троллейбус в городе. Погиб один человек, еще шестеро были ранены.
Этим же утром, около 5 утра российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по украинской столице. Снаряд попал в многоквартирный дом на Оболони, начался пожар. Кроме того, произошло частичное разрушение. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 15 людей, 63 человека были эвакуированы.