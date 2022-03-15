Оператор Fox News та українська журналістка загинули під час обстрілу під Києвом

За словами радника голови МВС України Антона Геращенка, судячи з характеру поранень, журналісти потрапили під мінометний або артилерійський обстріл, прямуючи у бік Ірпеня.

55-річний оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закржевський, який висвітлював війну в Україні, помер у лікарні від отриманих напередодні поранень. Про це повідомляє The Washington Post.

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Внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військ у північно-східній частині с.Горенка. також загинула українська журналістка Олександра Кувшинова.

[ + – ] журналістка Олександра Кувшинова

Під час обстрілу пошкодження отримав ще один кореспондент агентства Fox News Бенджамін Холл, він вижив, але лікарям довелося ампутувати частину гомілки.

Радник міністра Внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що судячи з характеру поранень Бена Холла, журналісти Fox News потрапили під мінометний або артилерійський обстріл, коли їхали у бік Ірпеня.

Закржевський працював фотографом у зоні бойових дій та висвітлював практично всі міжнародні події для FOX News: Ірак, Афганістан, Сирію.

Ведучий новин Білл Хеммер, повідомляючи про смерть колеги, сказав, що "П'єр Закржевський був абсолютною легендою в агенції, це велика втрата для всіх".

Нагадаємо, що в неділю, 13 березня, в Ірпені під час обстрілу з боку російських військ смертельне поранення отримав американський кінематографіст Брент Ренауд, який раніше працював на The New York Times. Ще одного співробітника американської преси госпіталізували.

"Звичайно, професія журналіста припускає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжалісність агресора", — написав глава поліції Київської області у своєму Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами президента України, РФ взяла курс на самознищення. Здібні думати люди вже з неї поїхали. Зі свого боку, влада України продовжить шукати довгострокові гарантії безпеки та співпрацювати із західними партнерами.