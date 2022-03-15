"Кожен постріл по Україні — це кроки до самоізоляції та деградації РФ", — Зеленський (відео)

За словами президента, Росія руйнує сама себе, оскільки здатні думати люди вже покинули її територію. Україна ж продовжить шукати довгострокові гарантії безпеки та працювати з партнерами.

Міжнародних санкцій і відходу компаній із російського ринку недостатньо. Весь світовий бізнес має припинити співпрацю з РФ. Про це Зеленський розповів у своєму новому виступі 15 березня.

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У своєму зверненні український гарант заявив, що кожна з понад 800 російських ракет, які вдарили по нашій державі, є відповіддю на старе запитання НАТО про те, чи насправді відчинені для України двері Альянсу:

"Якби були відчинені, якби це було чесно, нам не довелося б 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною треба закрити", — заявив президент України.

Також, за його словами, Україні необхідні довгострокові гарантії безпеки, які підтверджені юридично.

Головне з виступу Володимира Зеленського 15 березня :

Росія руйнує сама себе: кожен постріл та удар по Україні — це кроки до самознищення, бідності, самоізоляції та деградації РФ. Країну-агресорку залишають люди, які вміють думати й хочуть жити : науковці, артисти, бізнесмени, програмісти й інші.

: науковці, артисти, бізнесмени, програмісти й інші. У ніч із 14 на 15 березня повітряна тривога звучала практично по всій території України: ракетним ударом знищено аеропорт у Дніпрі, у Харкові авіабомби руйнували житлові квартали, продовжуються бої в Ізюмі та Чугуєві. Не закінчився розбір завалів у Рівному після ракетного удару по телевежі — станом на 15 березня відомо про 19 загиблих ; Чернігів і Остер переживають жорстку атаку з боку окупантів.

; Чернігів і Остер переживають жорстку атаку з боку окупантів. У Києві зруйновано 4 житлові будинки. Розбір завалів триває, за останніми даними, відомо про 5 загиблих. Російські війська, як і раніше, вважають захоплення столиці України основною метою та сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною.

Розбір завалів триває, за останніми даними, відомо про 5 загиблих. Російські війська, як і раніше, вважають захоплення столиці України основною метою та сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Щоб посилити безпеку Києва й області, Зеленський призначив новим командувачем ООС генерал-майора Едуарда Москальова .

. 15 березня частково відкрилися гуманітарні коридори із Сум, Тростянця, Лебедина, Шостки та Конотопа в напрямку Полтави. Окупанти не зупинили обстріли та зірвали роботу гуманітарних коридорів у Київській області. Досі заблоковано колону з гуманітарним вантажем для Маріуполя. Але поступово відбувається виїзд людей із оточеного міста приватним транспортом. За цю роботу президент подякував ДСНС, поліції, лікарям і військовим.

в напрямку Полтави. Окупанти не зупинили обстріли та зірвали роботу гуманітарних коридорів у Київській області. Досі заблоковано колону з гуманітарним вантажем для Маріуполя. Але поступово відбувається виїзд людей із оточеного міста приватним транспортом. За цю роботу президент подякував ДСНС, поліції, лікарям і військовим. Президент також розповів про саміт, організований Британією. На думку президента, багато членів НАТО залякали себе тим, що допомога в українському небі призведе до Третьої світової війни. Але Росія може піти далі в Європу, атакуючи інші країни. На думку Зеленського, " Стаття 5 Договору про НАТО ще не була такою слабкою, як зараз ". Також президент заявив, що санкцій і відходу компаній із ринку РФ недостатньо. Необхідно запровадити повне ембарго на торгівлю та визнати Росію країною-терористом. Докладніше про виступ гаранта — у матеріалі Фокусу;

". Також президент заявив, що санкцій і відходу компаній із ринку РФ недостатньо. Необхідно запровадити повне ембарго на торгівлю та визнати Росію країною-терористом. Докладніше про виступ гаранта — Фокусу; Україні потрібно шукати гарантії для себе та свого неба, і ми від цього не відмовимося. Нам потрібні літаки та довгострокові гарантії безпеки , і "щоб не звучали відмовки, як звучать зараз, коли ми звертаємося до тих, хто підписав Будапештський меморандум і мав силу, щоб зупинити російське вторгнення".

, і "щоб не звучали відмовки, як звучать зараз, коли ми звертаємося до тих, хто підписав Будапештський меморандум і мав силу, щоб зупинити російське вторгнення". Українці мають спільне національне завдання — тиснути на РФ так, щоб ціна за цю війну проти України стала дуже болючою та щоб усі у світі зайняли моральну позицію. Великі корпорації, які досі "спонсують військову машину РФ" і не пішли з російського ринку, мають це зробити. Весь бізнес із Росією та вся торгівля мають бути зупинені. "Контактуйте з політиками, говоріть із журналістами, бойкотуйте продукти — вони мають відчути нашу силу".

15 березня президент Зеленський анонсував старт податкової реформи в Україні. Йдеться про скасування ПДВ і податку на прибуток і запровадження податку 2% з обороту. Усі перевірки для бізнесу в країні скасовуються. Єдиною умовою роботи підприємств, за словами президента, буде те, що власники забезпечать їхнє функціонування в межах українського законодавства.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов 15 березня, Україні потрібно укласти новий оборонний союз, у якому має бути країна з ядерною зброєю. За його словами, сьогодні такою країною може бути Великобританія.