У Києві під обстріл ЗС РФ потрапив черговий багатоповерховий житловий будинок (фото)

Частина 12-поверхового будинку в Шевченківському районі обвалилася. За попередніми даними, жертв немає, постраждало 2 особи.

У Києві внаслідок обстрілу Збройними силами РФ житлового багатоповерхового будинку в Шевченківському районі обвалився 12 поверх і частково пошкоджено 9 поверх сусіднього багатоповерхового будинку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС Києва.

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[ + – ] Обстріл 12-поверхівки у Києві Фото: ГСЧС [ + – ] Обстріл 12-поверхівки у Києві [ + – ] Обстріл 12-поверхівки у Києві [ + – ] Обстріл 12-поверхівки у Києві [ + – ] Обстріл 12-поверхівки у Києві [ + – ] Обстріл 12-поверхівки у Києві [ + – ] Допомога постраждалим у Києві [ + – ] Допомога постраждалим у Києві [ + – ] Допомога постраждалим у Києві

За попередніми даними, жертв немає, 2 особи постраждали та 37 людей було евакуйовано співробітниками рятувальних підрозділів.

Інцидент стався о 06:16 ранку. Після дзвінка на гарячу лінію рятувальники найближчих підрозділів прибули на місце події й одразу розпочали евакуацію мешканців будинку.

Також було помічено, що на балконах 3, 10, 11 та 12 поверхів, а також на верхньому поверсі 12-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Рятувальники розпочали гасіння вогнищ загоряння, і до 07:45 пожежу було ліквідовано.

Повідомляється, що на місці події працювали 35 осіб особового складу ДСНС, а також 8 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Рятувальники продовжують розбирати завалені конструкції будинку та шукати можливих постраждалих.

Раніше повідомлялося, що 15 березня російські війська обстріляли мирний квартал Києва. Внаслідок удару по 16-поверховому будинку у Святошинському районі загинули двоє людей.

14 березня о 05:09 в Оболонському районі Києва внаслідок артилерійського обстрілу постраждав дев'ятиповерховий житловий будинок. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 15 людей, 63 людей було евакуйовано.