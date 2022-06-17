Парамедика Юлию "Тайру" Паевскую удалось освободить из плена россиян, — Зеленский

В новом обращении президент рассказал, что женщина уже находится в Украине. Она была в плену у россиян с 16 марта, когда они захватили ее во время выезда на помощь пострадавшим от обстрелов Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена российских оккупантов удалось освободить украинскую волонтерку и парамедика Юлию "Тайру" Паевскую. Об этом Зеленский рассказал в ходе вечернего обращения к украинцам.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он не уточнил подробности освобождения медика, однако сказал, что она уже дома в Украине.

"Сегодня уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру — украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат, Тайра уже дома. Будем работать дальше, чтобы забрали всех", — заявил президент.

Что известно о Юлии Паевской?

Во время Революции Достоинства в 2013-14 годах женщина оказывала медицинскую помощь раненым, а с начала войны на Донбассе она спасала украинских военных, добровольцев и мирных жителей. Парамедик была в команде волонтеров, которая получила название "ангелы Тайры". Юлия Паевская также получила звание "Народный герой Украины" от негосударственной волонтерской премии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину "Тайра" лечила раненых в Мариуполе. 20 мая издание Associated press опубликовал сюжет, построенный на кадрах, которые были сняты на нагрудную камеру женщины. На них видно, как Юлия Паевская спасает украинских бойцов и мирных жителей. Также девушке приходилось лечить пленных российских оккупантов.

16 марта экс-нардеп Оксана Корчинская рассказала, что украинская волонтерка и парамедик "Тайра" попала в плен к россиянам вместе с водителем. По ее словам, это произошло в момент, когда Паевская выезжала для оказания помощи пострадавшим при обстреле Мариуполя.