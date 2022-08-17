Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися зустрітися з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон

Подружжя знову відвідає Великобританію.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від зустрічі з рідним братом герцога, принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Як відомо, герцогське подружжя знову відвідає Європу найближчим часом, проте у свої плани не включає можливість зустрітися з герцогами Кембриджськими.

Під час свого візиту до Великобританії у межах всесвітнього саміту One Young World Summit, на якому будуть присутні представники майже 200 країн, принц Гаррі та Меган Маркл планують зустрітися зі своїми королівськими родичами. Проте вони відмовилися побачитись з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. За словами джерел, близьких до королівської родини Великобританії, герцоги Сассекські уникатимуть контактів з Кембриджами.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

"Я не думаю, що вони зіштовхнуться одне з одним, якщо це не буде зарання обумовлено", — розповідають інсайдери.

Також відомо, що окрім Великобританії, принц Гаррі та Меган Маркл відвідають також Німеччину, де відбудуться "Ігри нескорених".

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Під час візиту Сассексів до Великобританії у червні 2022 між братами також спостерігалися негаразди. У соборі під час служби принц Вільям уникав зорового контакту з братом, а на перший день народження доньки герцогів Сассекських Лілібет Діани Кейт Міддлтон та принц Вільям прийти відмовилися.

Нагадаємо, принц Гаррі зізнався, що його мама, принцеса Діана допомогла йому обрати майбутню дружину.

Також Фокус писав про несподіваний дзвінок від принца Гаррі українські парамедикині Тайрі.