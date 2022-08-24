Тепер батьки не хочуть залишати своїх дітей ні на секунду.

Старший син принца Гаррі та Меган Маркл ледь не загинув під час пожежі. Про це пише Page Six.

Дружина спадкоємця британського престолу Меган Маркл нещодавно записала перший епізод свого подкасту "Архетипи". У ньому герцогиня Сассекська обговорила з відомою тенісисткою Сереною Вільямс гендерні стереотипи, проблеми жінок у сучасному світі та поділилася ексклюзивними подробицями про життя своїх дітей.

Зокрема колишня американська акторка розкрила деталі страшного інциденту, який стався в їхній родині кілька років тому. У 2019 герцоги Сассекські відправилися в тур Південною Африкою. Проте в цей час у дитячій кімнаті їхнього сина Арчі загорівся обігрівач та спричинив пожежу. 4-місячного сина принца Гаррі врятувала няня Лорен, яка перебувала внизу будинку.

[ + – ] Принц Гаррі із сином Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Жінка спустилася на перший поверх, аби перекусити. То ж забрала разом із собою маленького Арчі.

Згодом хтось випадково відчув запах диму у коридорі та вчасно затушив полум'я.

"Її інстинкт був такий: "Дозволь мені просто взяти його із собою, перш ніж посадити", — зазначила Маркл Маркл, додавши, що няня Лорен була із Зімбабве і часто носила малюка "на спині з брудною тканиною".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Instagram

Після страшного інциденту герцоги Сассекські бояться залишати своїх дітей без нагляду.

Окрім Арчі, принц Гаррі та Меган Маркл виховують однорічну Лілібет Діану, яка народилася уже в США у червні 2021. Лише через рік дівчинка познайомилася зі своєю королівською родиною під час святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети на престолі.

Нагадаємо, знаменита спортсменка Серена Вільямс розповіла правду про свої стосунки з Меган Маркл.

Також Фокус писав про новий скандал у королівській родині Великобританії. Герцоги Сассекські відмовилися від зустрічі з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.