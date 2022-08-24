Подкаст Меган Маркл розкритикували за занудство

Меган Маркл нарешті випустила давно обіцяний подкаст під назвою "Архетипи", але його від критики навіть не врятувала тенісна зірка Серена Вільямс.

Меган Маркл і принц Гаррі, виїхавши в США, уклали кілька контрактів, що включали участь їх самих, які тоді перебували на піку слави, в різних проєктах. Так, контракт зі Spotify був укладений ще у 2020 році, проте лише через два роки Меган Маркл записала перший випуск. І його критикували більше, ніж хвалили. Про це пише Daily Mail.

Стримінговий аудіогігант Spotify ще у 2020 уклав контракт із принцом Гаррі та Меган Маркл на 18 мільйонів фунтів, але був невдоволений результатом. Герцог і герцогиня Сассекські проігнорували умови контракту й не випустили жодного подкасту. Єдина програма за їхньою участю вийшла в грудні 2020 року. У ній взяли участь Елтон Джон, Джеймс Корден і малюк Арчі, який привітав слухачів зі святом.

Але наприкінці літа 2022 року Меган Маркл таки випустила свій перший подкаст під назвою "Архетипи". Гостею стала її подруга Серена Вільямс, наступного тижня очікується Мерая Кері.

[ + – ] Меган Маркл на записі свого подкасту для Spotify Фото: Скриншот

Але більше Меган говорила про себе. Вона знову згадала про давній епізод зі свого дитинства, коли вона, будучи 11-річною дівчинкою, обурилася сексистською рекламою Procter & Gamble, написала політикам і навіть Гілларі Клінтон, а потім часто заявляла, що ця обурлива реклама перевернула її світ.

У ролику, що рекламує мийний засіб, прозвучав текст: "Рукавички зняті. Жінки борються з жирними каструлями та сковорідками за допомогою Ivory Clear".

"Я була в люті, жінки? Я справді щойно почула, як цей хлопець сказав "жінки"? Лише жінки? Тільки жінки", — у подкасті Меган згадала, що вона написала в Procter & Gamble, і ті змінили текст на "люди знімають рукавички".

Але слухачі повідомили в соцмережах, що це було "нудно" та "викликало позіхання".

"Вона має такий жалюгідний вигляд, знову обговорюючи цей маленький епізод 30-річної давності", — написали слухачі. Пригадали вони й той факт, що зараз Меган і Гаррі співпрацюють із Procter & Gamble.

Також Меган розповіла, як її син Арчі нібито мало не загинув у пожежі під час туру Африкою. Хоча це було не так. Обігрівач у дитячій спалахнув, коли хлопчика там навіть не було, і пожежа була моментально ліквідована, але Меган Маркл протягом декількох хвилин розповідала, яких страждань їй це завдало, у тому числі й необхідність продовжувати ділову поїздку.

"Няня пішла з Арчі вниз, у дитячій загорівся обігрівач. Детектора диму не було. Хтось випадково відчув запах диму в коридорі, увійшов, загасив вогонь. Він мав там спати. Ми були в сльозах і так вражені!" — заявила Меган у подкасті.

Із Сереною Вільямс вона обговорила вагітність і те, як це вплинуло на їхню кар'єру. Втім, слухачі зазначили, що Серена майже не брала участі в розмові.

[ + – ] Меган Маркл і Серена Вільямс з донькою Олімпією Фото: Instagram Serena Williams

Згадала Меган Маркл і свій шлюб із принцом. Вона зазначила, що в школі їй розповідали, що в майбутньому вони можуть стати будь-ким і бути амбітними — добре.

"І я не пригадую, щоб мене критикували за амбітність, доки я не почала зустрічатися зі своїм нинішнім чоловіком. Мабуть, честолюбство — страшна, страшна річ. Для жінки, на думку деяких", — зазначила Меган.

"Вона досі була б знаменитістю зі списку D, якби не одружилася з принцем. Вона запрошує в гості Серену Вільямс і Мераю Кері, але вони боролися й долали труднощі, а вона просто вийшла заміж за принца та витратила багато грошей", — написали критики.

Нагадаємо, раніше з'ясувалися скандальні подробиці візиту Меган Маркл у Руанду. Це сталося ще до заміжжя з принцом Гаррі. Акторка мала розповідати про проблеми з водою, але натомість поїхала на фотосесію.